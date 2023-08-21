【超級狀元】讀官小跳入聖保羅男女 資優學苑眼中的古冰心：人生非全程綠燈

▲ 今屆DSE文憑試超級狀元古冰心的人生亦不是全程綠燈。

今屆DSE文憑試超級狀元古冰心，為資優教育基金第六屆閃耀之星計劃的得獎者，6年前她獲學校提名成為香港資優教育學苑學員，展開她的資優學習之旅。

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文憑試放榜日，閃耀之星理事鄭俊傑副校長打開報章，赫然發現古冰心這個名字那麼眼熟，翻查資料證實她是六年前的閃耀之星計劃的一顆小星星，即時致電祝賀冰心及她的家人，為她在家人的支持下學有所成而感恩，並邀請她於三天後到訪政務司司長陳國基先生府邸，跟今屆閃耀之星一眾師弟師妹分享心得。冰心二話不說，爽快地答應。

念舊的女孩

筆者現為香港資優教育學苑董事局成員之一，兼閃耀之星計劃的副主席，有幸跟鄭副校長與冰心聚舊，倍感親切。我們能夠見證資優種子萌芽、成長，甚是感動，內心充滿喜悅！鄭副校長跟筆者分享，

有人認為中學文憑試狀元都是『贏在起跑線』的『長勝將軍』，事實上資優往往是先天智能和後天環境，配合良好的培育及個人努力下，互為產生的效果。

而冰心的人生亦不是全程綠燈，在她升上中學後，也曾經歷過高低起跌，試過校內中文口試成績不理想及比賽落敗。不過她擁有強大的意志，遇到困難總是咬緊牙關，一步一步走過，才有今日的成就。正如她在一個訪問中提及，當別人覺得她「唔掂」，她會努力去「prove them wrong 」！

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更廣大的舞台

此外，「機會」對資優生也是十分重要，正如她在司長府邸致辭中提及當年獲選為閃耀之星，給予她肯定的機會，讓她有更多見識及學習機會，及後成為香港資優教育學苑(學苑)學員，予她更多接觸新事物的機會，在這樣的氛圍下，讓她更全面成長及發展，向成功之路邁進。

鄭副校長續說，「不少人會認為名校的『績優』生都是『書呆子』，但冰心給人的感覺是個樂觀健談、思路清晰、有個人想法的青年。閒聊中問及她到電台訪問即興唱歌一事，她笑言是想打破其他人的固有思維，讓人知道她也擁有多方面的興趣，『突破』也是在這個資訊爆炸年代年青人需要面對的課題。」筆者盼她能保持初心，善用她的天賦，開拓閃耀的人生旅程。

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