  • 31°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人生贏家】同事不知家底狂問為何不排公屋　有錢仔擁3物業計劃移民：怕悶先返工

親子 17:32 2023/08/21

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

同事不知有錢仔家底，狂問為何不排公屋，令有錢仔不勝其煩。

香港樓價高企，因此近年有「得公屋得天下」的說法，但也不是人人適用。有私樓仔在社交平台投稿稱，被同事追問為何不排公屋，他直言自己擁有3個物業，並計劃移民，但不欲張揚自己的家底，指自己因為怕悶才返工，更認為同事是被「貧窮限制了思想」。

有港男在facebook專頁「奴工處」投稿指，近日被同事問有沒有排公屋，他答沒有後，同事不斷追問為何不試排，又透露自己剛抽中某屋邨，

又話唔抽就蝕，又話唔好蝕畀政府，又話得公屋得天下，又話咩人生贏家...

最新影片：

湊得輕鬆啲
【昏迷天瑜】愛女淪植物人3年從未放棄　天瑜爸爸患癌放不下抑鬱妻自閉兒

港男很敷衍地表示自己戶口金額超出申請限額，對方教路叫他把錢轉給家人或將現金儲在夾萬裡。港男直言，同事根本不知他的家底，他住私樓，已有3個物業，正在計劃移民，認為自己已有屋住，又何必排公屋，

我係因為怕悶先返工，我又唔想同佢解釋太多，廢事畀人話曬命。

他又認為，拎到公屋不代表是人生贏家，因房署可以隨時收回住所，質疑同事「佢呢啲諗法係咪就係所謂嘅貧窮限制了思想？」

有網民認為事主笑人窮，為人刻薄；有人則慨嘆，公屋太難排，單人每月入息上限是$12,940，而若只得這工資難以在港生活；另有人認為，同事說出這些伎倆，證明香港公屋濫用嚴重，認為政府應徹查曬命的富貴公屋人士。

點擊圖片放大
+5
+4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳

相關文章

【遷出令】6旬婦赴內地治癌收遷出令　同住丈夫做漏一事遭沒收公屋
18:58 2023/08/14
【遷出令】6旬婦赴內地治癌收遷出令　同住丈夫做漏一事遭沒收公屋
【公屋輪候】排公屋僅2年獲派單位惹議　23歲港女大曬新居︰最好的生日禮物
10:25 2023/08/15
【公屋輪候】排公屋僅2年獲派單位惹議　23歲港女大曬新居︰最好的生日禮物
【遷出令】癌婦長居內地被沒收單位　報《東張》後逆轉網民斥縱容濫用公屋
18:56 2023/08/16
【遷出令】癌婦長居內地被沒收單位　報《東張》後逆轉網民斥縱容濫用公屋

你可能感興趣

【遷出令】6旬婦赴內地治癌收遷出令　同住丈夫做漏一事遭沒收公屋
18:58 2023/08/14
【遷出令】6旬婦赴內地治癌收遷出令　同住丈夫做漏一事遭沒收公屋
【公屋輪候】排公屋僅2年獲派單位惹議　23歲港女大曬新居︰最好的生日禮物
10:25 2023/08/15
【公屋輪候】排公屋僅2年獲派單位惹議　23歲港女大曬新居︰最好的生日禮物
【遷出令】癌婦長居內地被沒收單位　報《東張》後逆轉網民斥縱容濫用公屋
18:56 2023/08/16
【遷出令】癌婦長居內地被沒收單位　報《東張》後逆轉網民斥縱容濫用公屋
公屋 家庭關係 移民 網絡熱話

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【航 ‧ 機系列】飛機迷持續進修　腳踏實地衝向夢想
00:00 2023/07/06
【航 ‧ 機系列】飛機迷持續進修　腳踏實地衝向夢想