【人生贏家】同事不知家底狂問為何不排公屋　有錢仔擁3物業計劃移民：怕悶先返工

▲ 同事不知有錢仔家底，狂問為何不排公屋，令有錢仔不勝其煩。

香港樓價高企，因此近年有「得公屋得天下」的說法，但也不是人人適用。有私樓仔在社交平台投稿稱，被同事追問為何不排公屋，他直言自己擁有3個物業，並計劃移民，但不欲張揚自己的家底，指自己因為怕悶才返工，更認為同事是被「貧窮限制了思想」。

有港男在facebook專頁「奴工處」投稿指，近日被同事問有沒有排公屋，他答沒有後，同事不斷追問為何不試排，又透露自己剛抽中某屋邨，

又話唔抽就蝕，又話唔好蝕畀政府，又話得公屋得天下，又話咩人生贏家...

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港男很敷衍地表示自己戶口金額超出申請限額，對方教路叫他把錢轉給家人或將現金儲在夾萬裡。港男直言，同事根本不知他的家底，他住私樓，已有3個物業，正在計劃移民，認為自己已有屋住，又何必排公屋，

我係因為怕悶先返工，我又唔想同佢解釋太多，廢事畀人話曬命。

他又認為，拎到公屋不代表是人生贏家，因房署可以隨時收回住所，質疑同事「佢呢啲諗法係咪就係所謂嘅貧窮限制了思想？」

有網民認為事主笑人窮，為人刻薄；有人則慨嘆，公屋太難排，單人每月入息上限是$12,940，而若只得這工資難以在港生活；另有人認為，同事說出這些伎倆，證明香港公屋濫用嚴重，認為政府應徹查曬命的富貴公屋人士。

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責任編輯：王明芳