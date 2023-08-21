【生育原因】寧願不停生仔避開月經　2孩媽想生夠10個︰多謝老公令我懷孕

▲ 有KOL媽媽寧願不停生仔，也不想來月經。

每個家庭對生兒育女的想法都不盡相同，加拿大就一位媽媽為了避開月經，寧願不斷生仔，現正懷第3胎，準備榮升3孩之母，而她的目標是生夠10個。她認為只要每年都懷孕，就不必擔心月經來了，更感謝丈夫令她懷孕。

最新影片︰

據美國《紐約郵報》報道，加拿大KOL媽媽Chantel Schnider在Instagram上擁有15.5萬名粉絲，育有兩孩的她現在懷上第3個孩子。她早前拍片分享，為了避免月經出現的特殊方法︰

當男人每年都令你懷孕，就不必擔心月經來了！

寧願懷孕也不想來月經

Chantel和丈夫Aaron Alexander不時以「亞歷山大家族」（The Alexander Family）之名，分享他們的家庭生活。在最近一段約6秒的短片中，她說懷孕是一個好選擇，並在留言中稱︰「我的懷孕絕對是痛苦的，但不知何故，我仍然寧願懷孕，也不想來月經。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

她可能要在相當長的一段時間後才再來月經，因為她計劃生育最多10個孩子。她這個非傳統的避月經方法引起迴響，網民正反意見不一，有人稱她很聰明，也有人形容她的丈夫是「超人」。

另外，有反對的網民嘲笑道「這是一個笑話」，亦有網民建議Chantel避孕，而不是無止境地一直生下去。實際上從女性角度出發，月經伴隨著各種不適，並不受女性歡迎。有女子寧願默默忍受經痛，也不願請病假，告訴老闆自己來月經了。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳