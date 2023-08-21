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【生育原因】寧願不停生仔避開月經　2孩媽想生夠10個︰多謝老公令我懷孕

育兒經 16:49 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

有KOL媽媽寧願不停生仔，也不想來月經。

每個家庭對生兒育女的想法都不盡相同，加拿大就一位媽媽為了避開月經，寧願不斷生仔，現正懷第3胎，準備榮升3孩之母，而她的目標是生夠10個。她認為只要每年都懷孕，就不必擔心月經來了，更感謝丈夫令她懷孕。

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湊得輕鬆啲
【昏迷天瑜】愛女淪植物人3年從未放棄　天瑜爸爸患癌放不下抑鬱妻自閉兒

據美國《紐約郵報》報道，加拿大KOL媽媽Chantel Schnider在Instagram上擁有15.5萬名粉絲，育有兩孩的她現在懷上第3個孩子。她早前拍片分享，為了避免月經出現的特殊方法︰

當男人每年都令你懷孕，就不必擔心月經來了！

寧願懷孕也不想來月經

Chantel和丈夫Aaron Alexander不時以「亞歷山大家族」（The Alexander Family）之名，分享他們的家庭生活。在最近一段約6秒的短片中，她說懷孕是一個好選擇，並在留言中稱︰「我的懷孕絕對是痛苦的，但不知何故，我仍然寧願懷孕，也不想來月經。」

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她可能要在相當長的一段時間後才再來月經，因為她計劃生育最多10個孩子。她這個非傳統的避月經方法引起迴響，網民正反意見不一，有人稱她很聰明，也有人形容她的丈夫是「超人」。

另外，有反對的網民嘲笑道「這是一個笑話」，亦有網民建議Chantel避孕，而不是無止境地一直生下去。實際上從女性角度出發，月經伴隨著各種不適，並不受女性歡迎。有女子寧願默默忍受經痛，也不願請病假，告訴老闆自己來月經了。

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責任編輯︰王明芳

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