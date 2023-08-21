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姜皓文獲選十大健美名人　黑仔全靠發哥鼓勵做運動改善哮喘問題

娛樂 16:00 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

「香港健美金像獎-十大健美名人」日前表彰十位香港演藝名人在健美人生的三大元素「健康形象」、「完美體態」和「豐盛人生」方面的卓越成就，而姜皓文（黑仔）為其中一位得獎者。

黑仔感到十分榮幸表示：「好開心自己喺健美同運動可以相提並論，愛上運動全靠發哥（周潤發），有一次開工見到發哥，問佢日後我可唔可以好似佢咁好身型，發哥話可以。」

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感謝發哥帶隊

自從隨發哥行山和跑步後，黑仔漸漸愛上運動並養成習慣，堅持超過十年的他從中有所體悟：「覺得運動可以改變一個人嘅磁場，比較開心同正氣，我會繼續堅持去做運動。」

除運動，飲食節制亦十分重要，他感謝太太殷寧的監管，表示：「直至到今時今日，屋企煮飯都喺無油、無鹽、無糖，辛苦太太。除咗開工可能會食多少少嘢，屋企都喺以清淡為主。」

他表示健康十分重要:「我2歲開始有嚴重哮喘，自從跑步後，近8年無噴過哮喘藥，覺得已經戒咗，會堅持跑步，跑到自己跑唔到為止。」同時表示，本來一向怕自己應付不到馬拉松比賽，因此不敢去嘗試，但最近已開始計劃參加，黑仔希望靠自己力量去感染身邊的人。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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