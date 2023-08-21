  • 31°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【救命英雄】3歲男童遭海浪捲走海上漂浮40分鐘　奇跡獲救媽媽激動跪謝消防員

健康 16:54 2023/08/21

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

3歲男童遭海浪捲走，海上漂浮40分鐘奇跡獲救，媽媽激動跪謝消防員。

消防員救急扶危，值得尊敬。內地一名3歲男童早前在海邊不慎被浪捲走，所幸在漂浮40分鐘後奇跡獲救，男童媽媽不斷跪謝救回兒子的消防員，圍觀群眾亦激動鼓掌。

最新影片：

童學園
【童學園】營養師拆解5類速食早餐營養陷阱　吃袋裝蛋糕損專注力點心最垃圾

據《中國消防》報道，在今年7月底，山東煙台發生一宗男童遭海浪捲走的意外。據悉，一名3歲男童和父母在海邊玩水時，突然被海水捲走消失。家人慌忙報警求助，消防員接報後立即出動4艘救生艇到場救援。

由於事發時已夜幕降臨，增加了救援難度，但一眾消防員仍不放棄地駕駛4艘救生艇，在昏暗的海上來回尋找。所幸在40分鐘後，消防員發現了在海上漂浮的男童，最終奇跡般地將他救上岸。男童回到岸上後，消防員稱讚男童的求生意志，然而男童因受驚，不斷哭喊「爸爸我好怕」，被爸爸緊抱懷中安慰。

同時，男童的媽媽在兒子獲救後激動萬分，雖已被嚇到體力不支，但仍不斷跌撞著，向周圍的消防員下跪致謝，消防員見狀立即將她攙扶起身。圍觀群眾亦不斷鼓掌，祝賀男童平安無事。

點擊圖片放大
+4
+3

消防員：平安就好！

影片最後，男童爸爸再向消防員致謝，稱其救命恩人。而消防員只是平淡地說「平安就好，回去趕緊休息！」網民對此紛紛留言，稱讚消防員創造了奇跡，並感慨男童媽媽的跪謝舉動，感恩之心勝過千言萬語。

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【見義勇為】男子海灘戲水遭浪捲走　歌手張震嶽衝前跪地CPR畫面曝光
11:59 2023/08/08
【見義勇為】男子海灘戲水遭浪捲走　歌手張震嶽衝前跪地CPR畫面曝光
【兒童遇溺】男童泳池遇溺5次救生員機警救起　泳客炮轟︰家長全程失蹤
13:41 2023/07/24
【兒童遇溺】男童泳池遇溺5次救生員機警救起　泳客炮轟︰家長全程失蹤
【遇溺意外】男童遇溺大人從身邊游過渾然不知　小兄弟變身救生員即跳入水營救
11:09 2023/07/13
【遇溺意外】男童遇溺大人從身邊游過渾然不知　小兄弟變身救生員即跳入水營救

你可能感興趣

【見義勇為】男子海灘戲水遭浪捲走　歌手張震嶽衝前跪地CPR畫面曝光
11:59 2023/08/08
【見義勇為】男子海灘戲水遭浪捲走　歌手張震嶽衝前跪地CPR畫面曝光
【兒童遇溺】男童泳池遇溺5次救生員機警救起　泳客炮轟︰家長全程失蹤
13:41 2023/07/24
【兒童遇溺】男童泳池遇溺5次救生員機警救起　泳客炮轟︰家長全程失蹤
【遇溺意外】男童遇溺大人從身邊游過渾然不知　小兄弟變身救生員即跳入水營救
11:09 2023/07/13
【遇溺意外】男童遇溺大人從身邊游過渾然不知　小兄弟變身救生員即跳入水營救
網絡熱話 正能量 消防員 爸媽心聲 兒童健康 煙台 中國

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【航 ‧ 機系列】飛機迷持續進修　腳踏實地衝向夢想
00:00 2023/07/06
【航 ‧ 機系列】飛機迷持續進修　腳踏實地衝向夢想