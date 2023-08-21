【救命英雄】3歲男童遭海浪捲走海上漂浮40分鐘　奇跡獲救媽媽激動跪謝消防員

▲ 3歲男童遭海浪捲走，海上漂浮40分鐘奇跡獲救，媽媽激動跪謝消防員。

消防員救急扶危，值得尊敬。內地一名3歲男童早前在海邊不慎被浪捲走，所幸在漂浮40分鐘後奇跡獲救，男童媽媽不斷跪謝救回兒子的消防員，圍觀群眾亦激動鼓掌。

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據《中國消防》報道，在今年7月底，山東煙台發生一宗男童遭海浪捲走的意外。據悉，一名3歲男童和父母在海邊玩水時，突然被海水捲走消失。家人慌忙報警求助，消防員接報後立即出動4艘救生艇到場救援。

由於事發時已夜幕降臨，增加了救援難度，但一眾消防員仍不放棄地駕駛4艘救生艇，在昏暗的海上來回尋找。所幸在40分鐘後，消防員發現了在海上漂浮的男童，最終奇跡般地將他救上岸。男童回到岸上後，消防員稱讚男童的求生意志，然而男童因受驚，不斷哭喊「爸爸我好怕」，被爸爸緊抱懷中安慰。

同時，男童的媽媽在兒子獲救後激動萬分，雖已被嚇到體力不支，但仍不斷跌撞著，向周圍的消防員下跪致謝，消防員見狀立即將她攙扶起身。圍觀群眾亦不斷鼓掌，祝賀男童平安無事。

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消防員：平安就好！

影片最後，男童爸爸再向消防員致謝，稱其救命恩人。而消防員只是平淡地說「平安就好，回去趕緊休息！」網民對此紛紛留言，稱讚消防員創造了奇跡，並感慨男童媽媽的跪謝舉動，感恩之心勝過千言萬語。

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責任編輯：羅嘉欣