【官員任命】司法機構副政務長蘇婉玲接替羅志康任香港駐世貿常設代表　下月6日履新

▲ 政府今日宣布，蘇婉玲將於下月6日出任駐世貿常設代表。（經濟日報資料圖片）

政府今日宣布，現任司法機構副政務長（策劃及發展）蘇婉玲將於下月6日出任中國香港駐世界貿易組織常設代表，接替將展開退休前休假的羅志康。

公務員事務局局長楊何蓓茵指，蘇婉玲為資深政務主任，具備出色領導和管理才能。對於即將退休的羅志康，楊何蓓茵說，羅志康在過去三十二年一直盡忠職守，「他在出任中華人民共和國香港特別行政區駐世界貿易組織常設代表期間，積極參與世界貿易組織會議及談判，充分表達中國香港的立場並堅守香港一直奉行以規則為本的多邊貿易制度，貢獻良多。」

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蘇婉玲在1996年7月加入政務職系後，於2023年4月晉升為首長級乙一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括懲教署、前政制事務局、前財經事務局、行政長官辦公室、香港駐華盛頓經濟貿易辦事處、前經濟發展及勞工局、前運輸及房屋局、民政事務總署及香港駐日內瓦經濟貿易辦事處。她於2016年1月至2019年9月出任工業貿易署副署長，於2019年9月至2021年8月出任香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長，並從2021年10月起出任司法機構副政務長。