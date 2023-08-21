  • 31°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 16:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【官員任命】司法機構副政務長蘇婉玲接替羅志康任香港駐世貿常設代表　下月6日履新

政治 16:18 2023/08/21

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

政府今日宣布，蘇婉玲將於下月6日出任駐世貿常設代表。（經濟日報資料圖片）

政府今日宣布，現任司法機構副政務長（策劃及發展）蘇婉玲將於下月6日出任中國香港駐世界貿易組織常設代表，接替將展開退休前休假的羅志康。

公務員事務局局長楊何蓓茵指，蘇婉玲為資深政務主任，具備出色領導和管理才能。對於即將退休的羅志康，楊何蓓茵說，羅志康在過去三十二年一直盡忠職守，「他在出任中華人民共和國香港特別行政區駐世界貿易組織常設代表期間，積極參與世界貿易組織會議及談判，充分表達中國香港的立場並堅守香港一直奉行以規則為本的多邊貿易制度，貢獻良多。」

點擊圖片放大

蘇婉玲在1996年7月加入政務職系後，於2023年4月晉升為首長級乙一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括懲教署、前政制事務局、前財經事務局、行政長官辦公室、香港駐華盛頓經濟貿易辦事處、前經濟發展及勞工局、前運輸及房屋局、民政事務總署及香港駐日內瓦經濟貿易辦事處。她於2016年1月至2019年9月出任工業貿易署副署長，於2019年9月至2021年8月出任香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長，並從2021年10月起出任司法機構副政務長。

 

相關文章

【西九財困】林筱魯：將部分商業地產項目改作發展住宅可解燃眉之急　李兆波：出售住宅缺乏可持續性
16:02 2023/08/18
【西九財困】林筱魯：將部分商業地產項目改作發展住宅可解燃眉之急　李兆波：出售住宅缺乏可持續性
【房委會50周年】房屋局局長何永賢出席屋邨籃球　勉勵青年奮鬥
今日 15:06
【房委會50周年】房屋局局長何永賢出席屋邨籃球　勉勵青年奮鬥
【拒收現金】邵家輝指本港無規定須收現金　黃傑龍倡商戶預備八達通代付
今日 15:48
【拒收現金】邵家輝指本港無規定須收現金　黃傑龍倡商戶預備八達通代付

你可能感興趣

【西九財困】林筱魯：將部分商業地產項目改作發展住宅可解燃眉之急　李兆波：出售住宅缺乏可持續性
16:02 2023/08/18
【西九財困】林筱魯：將部分商業地產項目改作發展住宅可解燃眉之急　李兆波：出售住宅缺乏可持續性
【房委會50周年】房屋局局長何永賢出席屋邨籃球　勉勵青年奮鬥
今日 15:06
【房委會50周年】房屋局局長何永賢出席屋邨籃球　勉勵青年奮鬥
【拒收現金】邵家輝指本港無規定須收現金　黃傑龍倡商戶預備八達通代付
今日 15:48
【拒收現金】邵家輝指本港無規定須收現金　黃傑龍倡商戶預備八達通代付
運輸及房屋局 民政事務總署 公務員事務局 世界貿易組織 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
床褥貴未必好　消委會推介4款平價保護脊柱床褥王
14:19 2018/04/16
床褥貴未必好　消委會推介4款平價保護脊柱床褥王