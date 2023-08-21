【兒童咳嗽】兒童夜咳3大種類及調理方法　中醫師分享3款保健湯水適合一家大細

▲ 夜咳，真係會搞到全家無覺好瞓！

本港進入流感高峰期，今年7月一名25個月大男童感染甲型流感後，出現兒童急性壞死性腦病併發呼吸衰竭，最終不治。很多時流感都會伴隨住夜咳，嚴重起上來夜不能眠，父母也會相當擔心，有兩位中醫師就分享了兒童夜咳3大種類及家中調理方法，以及3款保健湯水適合一家大細享用，希望能讓大家有覺好瞓。

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註冊中醫師中醫爸B-馬琦傑醫師表示，兒童夜咳分為3大種類及家中調理方法，他指小朋友夜晚咳嗽常見原因有傷風感冒、好多痰積於肺或氣管、肺氣弱的氣管敏感等引起。

常見有3種類型︰

1. 風寒襲肺

症狀︰鼻塞鼻水，夜間咳嗽多見，咽癢，痰白清稀

食療︰陳皮1角、生薑3片

做法︰3碗水煲20分鐘

2. 痰濕阻肺

症狀︰咳聲重濁，痰多色白稠

食療︰陳皮1角、炒萊菔子1錢、紫蘇葉1錢

做法︰3碗水煲20分鐘

3. 肺脾氣虛

症狀︰不夠氣，咳嗽無力，痰白清稀，易受泠空氣或氣味刺激而咳嗽

食療︰太子參2錢、陳皮1角、甘草1錢（即兒童健脾茶）

做法︰水滾後加入材料煲15分鐘

注意︰可當水慢慢飲，但不要放涼；有感冒症狀不宜服用

有夜咳，更要切記晚上不要「凍親」，以免二度感染，保暖是首要，可以做暖療，建議每晚用38度暖療睡覺。因為人體的核心溫度接近37度 ，身體防衛機制發揮最好的時候，更容易排痰，排走痰濕，可以紓緩「夜咳」問題。

注意︰

1）所有食療一定要用紅皮，不可用青皮，否則後果更嚴重。

2）但如情況嚴重，一定要盡快面診。

▲ 陳皮

3款保健湯水

而另一位註冊中醫師胡安娜就分享了3款保健湯水，藥材容易在市面上買到，而且適合一家大細飲用。

胡醫師接受TOPick訪問時說︰「如果平時預防感冒，成人及兒童都均要增強自身免疫力，就是我們肺部的功效，因為肺主皮毛，以衛氣為用，衛氣就是保衛之氣。我們平常可以用北芪5錢、防風3錢、白朮3錢，煲30分鐘，代水飲，以增強我們自身免疫力。」

她指患上流感都是以症狀及症形來區分，如果以夏天感冒為例，夏天多潮濕及暑氣，就應該以清感祛濕為主。

1. 清感祛濕保健湯水

荷葉5錢、西瓜翠衣4錢、防風3錢、白朮3錢、扁豆衣5錢、羅漢果1/2個，陳皮2錢

▲ 荷葉

2. 預防咽痛咳嗽湯水

桑葉5錢、夏枯草5錢、菊花3錢、生甘草2錢

3. 適合脾胃弱湯水

藿香3錢、佩蘭3錢，陳皮2錢、五指毛桃1兩

以上3款湯水均用8碗水煲35分鐘即可，可加瘦肉半斤同煲。

▲ 羅漢果（iStock圖片）

部分文章經中醫爸B-馬琦傑醫師授權轉載

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記者:陳麗薇