【生命鬥士】公院護士患4期卵巢癌　捱過6次化療重返職場：更理解病人

▲ 任職公院護士的Florence在2年前確診卵巢癌，捱過6次化療後重返職場，更能理解病人的心境。

「一直覺得自己是很強的人，也很少生病，所以完全沒想過會患癌！」現年40多歲、任職護士的Florence前年（2021年）確診卵巢癌，亦因為病情被逼停工一年。從護士變成病人，身份對調固然需要時間適應，卻也令她得以理解其他患者的心境，在復工後更清楚可以如何協助他們。

Florence本身是公立醫院的一名註冊護士，2020年末某日在床上摸到自己的右腹疑似有腫塊，數天後仍不見任何改善，於是在同事的建議下看醫生。由於當時被判斷為非緊急個案，所以醫生著她排期進行檢查；然而在等待期間，她開始出現食慾不振及嘔吐的徵狀，之後在2021年1月7日進行了電腦斷層掃描（CT scan），翌日查看報告才發現自己腹中有兩個分別是10cm乘11cm，以及10cm乘9cm的惡性腫瘤。她後來再進行正電子掃描，報告顯示體內腫瘤為第三期。

由於2個腫瘤的體積都較大，當時醫生提出2種治療方案，一種為進行化療讓腫瘤縮小，然後進行手術切除，之後再繼續化療；另一種則是進行腫瘤切除手術後，再進行化療。因為曾擔任腫瘤科護士，Florence見過不少病人接受化療時的情況，明白化療辛苦，於是選擇後者，並於同月進行手術。然而開始手術後，醫生才發現癌細胞已擴散，屬第四期卵巢癌，所幸最後仍成功將腫瘤及受影響部位全部切除。

不過即使早有心理準備，真正面臨化療時的苦仍超出Florence的想像，她坦言：

真的很辛苦，全身都痛，但又沒辦法準確指出哪裡痛；而且不適的感覺會疊加，一次比一次更難受。

6次化療，進行到第5次後她一度想要放棄治療：「食物的味道入口之後全都變了，沒有胃口，吃一點東西都會吐；第5次化療之後更是吃一粒通心粉都吐，當時真的很想放棄」。幸運的是，她最後在一眾親友鼓勵下重新振作，成功撐過第6次化療，完成整個療程。

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Florence表示，從前家中一切大小事務皆由自己負責處理，家人生病亦是由她負責照顧；如今由護士一下子變成病人，由照顧者變成被照顧的一方，她亦承認需要時間接受，

感受很複雜，因為平時是我替病人打化療，但現在調換角色，變成其他護士替我打化療，其實很難受，會想『為甚麼我會坐在這裡？』

因為患癌，Florence曾暫停工作一年，但完成治療之後又不想遊手好閒、留在家中，加上需要收入，於是便重回職場，目前在公立醫院的日間中心上班，主要服務血癌病人。不過撇除經濟考慮，她表示自己本身亦非常喜歡護士的工作，認為這份工作能夠幫助別人，有人稱讚、認可她的努力，帶來很大的滿足感。此外，患上癌症後亦令Florence多了一重病人身份，更加能夠理解其他患者的心境，

明白他們得知自己患癌會很徬徨，所以我也會主動與他們攀談，為他們講解一下療程、去了解他們有甚麼需要，以及我們有甚麼可以幫忙。

Florence補充，醫生通常比較著重治療方案，以及病人生理上有否感到不適，加上病人太多，較難有時間逐一了解，因此陪伴、開解之類的工作便多由護士負責。

目前Florence體內已沒有任何癌細胞，可以算作康復，但就要服用標靶藥防止復發。她坦言自己的情況其實不算十分樂觀，醫生曾向她透露，卵巢癌三至四期的復發率高達7至8成，而5年存活率不足兩成，因此服藥目的主要是希望可以延遲復發。Florence指，由於未知數實在太多，自己目前不會做太長遠的規劃，而是會選擇活在當下。如果癌症不幸復發，自己亦會選擇再次接受化療。

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記者：陳慧靈