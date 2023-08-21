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【星二代】張繼聰謝安琪女兒台上勁舞超專業　星級夫婦變粉絲爺爺舉燈牌應援

育兒經 18:05 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

女兒Kakaball公開表演跳舞，張繼聰同謝安琪當然要現身支持，爺爺仲舉牌應援。

張繼聰與謝安琪（Kay）育有一對可愛的寶貝仔女，大仔張瞻（James）不經不覺已經16歲，而6歲細女張靖（Karina，花名Kakaball）則多才多藝，會玩樂器、跳舞及下廚，遺傳了父母的優良基因。Kakaball日前上台表演跳舞，獲星級父母變身粉絲捧場，爺爺更高舉燈牌應援，Kakaball扭動S腰落力跳舞零怯場，連余安安也留言激讚：「勁！天生超強遺傳因子！」

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謝安琪昨日在其社交平台上載多張女兒的跳舞照片，束起鬢辮、穿上啡色露臍短褲襯短靴的Kakaball扭動S腰，動感十足。而阿聰和阿Kay都有到場打氣，爺爺更舉起粉紅色燈牌應援，阿Kay說：

今日化身小fans，去睇我哋偶像表演，我哋fans club考慮吓同大家分享。PS: 曬燶了的花花仍然很可愛

之後Kakaball換上兩套表演服，分別是中國娃娃和街舞的造型，只有6歲的Kakaball跳起舞來非常專業，就算烈日當空下仍樂在其中，表情非常有自信，完全不怯場。

點擊圖片放大
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Kakaball的表演獲一致好評，余安安更留言大讚她，「勁！天生超強遺傳因子」；同樣跳舞出色的王君馨也說：「ow!!! Kaka ball is fierce（兇猛）！」，而關智斌、林奕匡和朱薰也留言讚Kakaball「好勁、好有型！」

而媽媽謝安琪也大讚女兒享受與朋友表演，最喜歡她扮cool，「I like her cool face，she enjoys performing with her friends，我覺得佢眼神好cool！」

點擊下圖睇更多留言：

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責任編輯︰王明芳

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