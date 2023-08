【星二代】張繼聰謝安琪女兒台上勁舞超專業　星級夫婦變粉絲爺爺舉燈牌應援

▲ 女兒Kakaball公開表演跳舞,張繼聰同謝安琪當然要現身支持,爺爺仲舉牌應援。

張繼聰與謝安琪(Kay)育有一對可愛的寶貝仔女,大仔張瞻(James)不經不覺已經16歲,而6歲細女張靖(Karina,花名Kakaball)則多才多藝,會玩樂器、跳舞及下廚,遺傳了父母的優良基因。Kakaball日前上台表演跳舞,獲星級父母變身粉絲捧場,爺爺更高舉燈牌應援,Kakaball扭動S腰落力跳舞零怯場,連余安安也留言激讚:「勁!天生超強遺傳因子!」

謝安琪昨日在其社交平台上載多張女兒的跳舞照片,束起鬢辮、穿上啡色露臍短褲襯短靴的Kakaball扭動S腰,動感十足。而阿聰和阿Kay都有到場打氣,爺爺更舉起粉紅色燈牌應援,阿Kay說:

今日化身小fans,去睇我哋偶像表演,我哋fans club考慮吓同大家分享。PS: 曬燶了的花花仍然很可愛

之後Kakaball換上兩套表演服,分別是中國娃娃和街舞的造型,只有6歲的Kakaball跳起舞來非常專業,就算烈日當空下仍樂在其中,表情非常有自信,完全不怯場。

Kakaball的表演獲一致好評,余安安更留言大讚她,「勁!天生超強遺傳因子」;同樣跳舞出色的王君馨也說:「ow!!! Kaka ball is fierce(兇猛)!」,而關智斌、林奕匡和朱薰也留言讚Kakaball「好勁、好有型!」

而媽媽謝安琪也大讚女兒享受與朋友表演,最喜歡她扮cool,「I like her cool face,she enjoys performing with her friends,我覺得佢眼神好cool!」

責任編輯︰王明芳