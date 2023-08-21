【法律界女神】朱千雪轉當大律師升呢做師傅　徒弟指千雪BB有5大優點值得學習

2012年港姐季軍朱千雪一向有觀眾綠，原來她不只愛觀眾歡迎，同時朱千雪也為實習學生所喜愛。

早於2020年正式轉行成執業大律師的朱千雪，雖然已淡出幕前一段日子，但其一舉一動仍受到關注！

早前，她在香港大學專業進修學院擔任講師並分享演講相片，身穿上黑色長裙的她盡顯高貴，在台上淡定專業地演講，現場人士留心聽朱千雪的說話，最後她下台時更獲得全場鼓掌。

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其實轉行3年，朱千雪已經升呢做師傅，最近有律師實習生上載與她的合照，感謝實習期間「朱師傅」悉心指導：「完成我第一個minip（短期實習）喇！多謝師傅！」相片中朱千雪薄施脂粉、穿西裝，形象專業又具氣質。

而且更以「實習跟師傅學到的東西」為題，舉出在朱千雪身上值得學習的事，首先指朱千雪一直以來不會浪費光陰，每天工作及自我增值；其次指，朱千雪喜歡吃蔬菜，飲食十分健康；第三，就是從來不會浪費食物；第四，很大方把自己經歷與後輩分享；最後就是中英兼擅，語言能力高。

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最後，實習生作出總結指：「雖然有時候師傅很嚴肅我們怕怕的，但真的是一個很偉大，讓我們很愛的女人。」

都依然氣質出眾。佢徒弟仲狂讚朱千雪私下貼地又Nice：「吃飯不浪費，很愛吃蔬菜好健康。」

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