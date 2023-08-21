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【癌症殺手】被陌生男子搭訕「快去醫院」　女子檢查驚覺腦內有腫瘤

健康 17:35 2023/08/21

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被陌生男子搭訕「快去醫院」，女子檢查驚覺腦內有腫瘤。

食麵被搭訕，竟然被告知可能是患癌！內地一名女子日前在餐廳食麵時，過程中突然有一名陌生男子前來搭訕，但最離奇是對方竟建議她「快去醫院檢查身體」。女子不疑有他，事後也有前往醫院求診，最終經化驗報告證實，其腦內竟然真的長有一顆腫瘤。

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據內地媒體《星視頻》報道，浙江諸暨市一名朱姓女子日前在餐廳食麵時，突然有一名陌生男子上前搭訕，並提醒她「妳腦袋裡面可能有腫瘤」，建議她前往醫院接受檢查。

女子當下感到莫名其妙，更一度誤以為對方是算命師，而男子則留下自己的電話號碼。女子在半信半疑下，仍然決定前往醫院做專科檢查，結果發現腦內真的長了一顆腫瘤。

報道指出，男子其實是諸暨市人民醫院神經外科主任趙明。趙明接受媒體訪問時透露，自己在餐廳巧遇女事主時，發現其面上有異樣，嘴唇、鼻子、手指都特別肥厚，額骨也非常突出，手指粗大。在上前確認女事主有糖尿病史後，男子透過自己多年行醫經驗，認為女子很有可能生腦瘤。

而女子在經過腦瘤切除手術後，亦慶幸表示「如果不是他看到，我還不知道」，認為是對方救了自己一命。目前女子已康復出院，並向趙明表示感謝。

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責任編輯：羅嘉欣

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