  • 30°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【甲醛超標】3人租新屋1個月頭痛嚴重脫髮　揭甲醛超標4倍可致癌

食用安全 18:44 2023/08/21

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

3人租新屋1個月頭痛嚴重脫髮，揭甲醛超標4倍可致癌。

住新屋小心甲醛超標！一名女子早前與2名友人合租新屋，結果入住1個月後，3人紛紛出現頭暈頭痛、嚴重掉髮問題，最後請專人檢測新屋，竟發現室内甲醛超標4倍，十分驚人。

最新影片：

童學園
【童學園】營養師拆解5類速食早餐營養陷阱　吃袋裝蛋糕損專注力點心最垃圾

據内地媒體搜狐網報道，山東濟南一名女子在今年6月與2名朋友透過租屋中介公司，租住一個「3房1廳」單位。不過，女子睇樓時，已聞到裝修新簇的屋内有一陣明顯異味，於是詢問中介人，新屋是否存在甲醛超標問題，但中介人肯定表示，單位已裝修完一段時間，確定甲醛完全符合標準才出租，即使女子再三追問，仍信誓旦旦表示「絕無甲醛超標問題」。

入住1個月現不適症狀

女子和2名友人決定租下新屋，繳付了連同按金的4個月租金、中介費、物業費等共計14,750元人民幣（約港幣$15,800），並於7月1日正式入住。但是，3人在居住1個月後，紛紛出現頭暈頭痛、喉嚨痛、嚴重脫髮等症狀。女子懷疑是新屋存在甲醛問題，於是委托檢測公司上門測量甲醛含量，結果顯示屋內甲醛含量為0.331mg/m³，超出標準值（0.080mg/m³）4倍。同時，屋内的苯、甲苯、二甲苯等含量亦超標。

中介拒退租反要求賠償

女子持檢測報告，要求中介公司退還餘下2個月的租金和按金，卻被中介公司嚴辭拒絕，甚至反過頭指女子退租屬違約，要求其賠償違約金。雙方在多次協商無果下，女子和友人最終於本月14日搬離，但餘下的租金和按金至今未成功追回。女子表示，將會就事件向法院提告。

點擊圖片放大
+3
+2

醫生：長期吸入可致癌

醫生林冬表示，甲醛是一種無色、但具有刺激性味道的氣體。如果吸入過量，人會因呼吸道不適而立即警覺到，例如出現胸悶、暈眩、呼吸困難；長時間吸入的話，更會導致嚴重問題，甚至致癌，例如白血病、皮膚癌、鼻竇癌、鼻腔癌等。

專家教除甲醛方法

裝修學院校長Simon曾接受TOPick訪問表示，甲醛是一種無色化學氣體，極具刺激性，是VOC（Volatile Organic Compounds）揮發性有機化合物的其中一種，屬人類致癌物質。他指出，甲醛主要來源則是來自新傢俱、貼膜中的黏合物及新購入物品：

當在密閉環境內擺放新傢俱，就會令空間的甲醛濃度更高，甚至超標。

相反，如今市面上很多油漆配方已禁標明不添加甲醛，甚至有些更含有甲醛捕捉劑，因此屋内甲醛超標主因通常並非來自新油漆。

Simon建議，市民可自購甲醛檢測儀器或甲醛試紙，測試屋内有否甲醛超標。若顯示超標，可用以下方法去除甲醛：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【致癌風險】用「科技海綿」洗碗可致癌？　專家揭2大錯誤用法恐釋出毒素
12:17 2023/07/11
【致癌風險】用「科技海綿」洗碗可致癌？　專家揭2大錯誤用法恐釋出毒素
【靚太安樂窩】2招自測家居甲醛超標方法　專家拆解5大除甲醛產品成效
18:25 2022/10/31
【靚太安樂窩】2招自測家居甲醛超標方法　專家拆解5大除甲醛產品成效
【東張西望】2萬元購知名傢俱店實木床　父母腹瀉狂咳揭甲醛超標20倍
12:47 2022/12/11
【東張西望】2萬元購知名傢俱店實木床　父母腹瀉狂咳揭甲醛超標20倍

你可能感興趣

【致癌風險】用「科技海綿」洗碗可致癌？　專家揭2大錯誤用法恐釋出毒素
12:17 2023/07/11
【致癌風險】用「科技海綿」洗碗可致癌？　專家揭2大錯誤用法恐釋出毒素
【靚太安樂窩】2招自測家居甲醛超標方法　專家拆解5大除甲醛產品成效
18:25 2022/10/31
【靚太安樂窩】2招自測家居甲醛超標方法　專家拆解5大除甲醛產品成效
【東張西望】2萬元購知名傢俱店實木床　父母腹瀉狂咳揭甲醛超標20倍
12:47 2022/12/11
【東張西望】2萬元購知名傢俱店實木床　父母腹瀉狂咳揭甲醛超標20倍
甲醛 致癌物 健康問題 頭痛 頭暈 裝修設計

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【航 ‧ 機系列】飛機迷持續進修　腳踏實地衝向夢想
00:00 2023/07/06
【航 ‧ 機系列】飛機迷持續進修　腳踏實地衝向夢想