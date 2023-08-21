【甲醛超標】3人租新屋1個月頭痛嚴重脫髮　揭甲醛超標4倍可致癌

▲ 3人租新屋1個月頭痛嚴重脫髮，揭甲醛超標4倍可致癌。

住新屋小心甲醛超標！一名女子早前與2名友人合租新屋，結果入住1個月後，3人紛紛出現頭暈頭痛、嚴重掉髮問題，最後請專人檢測新屋，竟發現室内甲醛超標4倍，十分驚人。

最新影片：

據内地媒體搜狐網報道，山東濟南一名女子在今年6月與2名朋友透過租屋中介公司，租住一個「3房1廳」單位。不過，女子睇樓時，已聞到裝修新簇的屋内有一陣明顯異味，於是詢問中介人，新屋是否存在甲醛超標問題，但中介人肯定表示，單位已裝修完一段時間，確定甲醛完全符合標準才出租，即使女子再三追問，仍信誓旦旦表示「絕無甲醛超標問題」。

入住1個月現不適症狀

女子和2名友人決定租下新屋，繳付了連同按金的4個月租金、中介費、物業費等共計14,750元人民幣（約港幣$15,800），並於7月1日正式入住。但是，3人在居住1個月後，紛紛出現頭暈頭痛、喉嚨痛、嚴重脫髮等症狀。女子懷疑是新屋存在甲醛問題，於是委托檢測公司上門測量甲醛含量，結果顯示屋內甲醛含量為0.331mg/m³，超出標準值（0.080mg/m³）4倍。同時，屋内的苯、甲苯、二甲苯等含量亦超標。

中介拒退租反要求賠償

女子持檢測報告，要求中介公司退還餘下2個月的租金和按金，卻被中介公司嚴辭拒絕，甚至反過頭指女子退租屬違約，要求其賠償違約金。雙方在多次協商無果下，女子和友人最終於本月14日搬離，但餘下的租金和按金至今未成功追回。女子表示，將會就事件向法院提告。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

醫生：長期吸入可致癌

醫生林冬表示，甲醛是一種無色、但具有刺激性味道的氣體。如果吸入過量，人會因呼吸道不適而立即警覺到，例如出現胸悶、暈眩、呼吸困難；長時間吸入的話，更會導致嚴重問題，甚至致癌，例如白血病、皮膚癌、鼻竇癌、鼻腔癌等。

專家教除甲醛方法

裝修學院校長Simon曾接受TOPick訪問表示，甲醛是一種無色化學氣體，極具刺激性，是VOC（Volatile Organic Compounds）揮發性有機化合物的其中一種，屬人類致癌物質。他指出，甲醛主要來源則是來自新傢俱、貼膜中的黏合物及新購入物品：

當在密閉環境內擺放新傢俱，就會令空間的甲醛濃度更高，甚至超標。

相反，如今市面上很多油漆配方已禁標明不添加甲醛，甚至有些更含有甲醛捕捉劑，因此屋内甲醛超標主因通常並非來自新油漆。

Simon建議，市民可自購甲醛檢測儀器或甲醛試紙，測試屋内有否甲醛超標。若顯示超標，可用以下方法去除甲醛：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣