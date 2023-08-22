【澳門直擊】全球首間LINE FRIENDS主題酒店　熊大兔兔房超多打卡位全面睇

▲ 葡京人酒店設有全球首間LINE FRIENDS主題房，有超多打卡位，小朋友入住一定好開心！

熊大兔兔粉絲必住！過去疫情3年期間，澳門有不少新酒店落成，包括倫敦人、上葡京和葡京人。前兩者都是金碧輝煌的華麗酒店，葡京人則走親民路線，更重金打造成為全球首間LINE FRIENDS主題酒店，房間設計糅合了LINE FRIENDS角色及葡國風建築元素，入住露台房型更有大大隻公仔可以盡情打卡，粉絲一定要來朝聖！

全球首間LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO坐落澳門葡京人酒店，由國際創意工作室LINE FRIENDS設計。酒店鄰近路氹東亞運動會體育館，在澳門氹仔客運碼頭或港澳碼頭落船，都可以乘坐酒店免費接駁巴士抵達。而酒店最近的輕軌站是東亞運站，步行約5分鐘即可到達葡京人。

必影酒店大堂巨型熊大

一入門口即見到超巨型熊大霸佔了酒店大堂，還有飛天莎莉、兔兔和其他LINE FRIENDS角色迎接，配搭葡萄牙特色的藍白瓷磚地板及歐陸風宅門，未上房已經瘋狂打卡。宅門後還陳列了多幅LINE FRIENDS畫作及精品，旁邊商場更設有紀念品店，有售賣多款LINE FRIENDS精品。

LINE FRIENDS 3大主題房

酒店3樓全層是LINE FRIENDS主題房，共有82間客房及套房，分成「BROWN」、「CONY」和「LINE FRIENDS」3種主題房風格，熊大以藍色為主調，兔兔當然是粉紅色，當中最搶手是高級露台客房，因為每間房的露台均有巨型熊大或兔兔坐鎮等你來打卡。

而最高級的是LINE FRIENDS露台套房，以戶外露營風設計，大露台更有齊多個角色與住客一齊打卡。由酒店大堂、走廊以至房間設計，均以澳門簡約東方之美及葡萄牙建築的繽紛色彩為靈感，再融入LINE FRIENDS時尚可愛及角色活潑性格作設計。

記者參觀了當中的3個房型，包括BROWN主題和CONY主題的LINE FRIENDS高級露台客房，以及LINE FRIENDS露台套房，一開門就被房間色彩吸引，牆紙、畫作都充滿熊大兔兔色調，廁所更鋪滿葡萄牙特色瓷磚，相當有特色。而房間大部分配套都是LINE FRIENDS角色，例如熊大夜燈、咖啡杯、攬枕、沐浴及衞生用品等。

L'OCCITANE主題房最啱女士

此外，酒店還有另一主題房間Maison L'OCCITANE，是全球第一間以國際著名天然護理品牌L‘OCCITANE為主題的客房，以品牌的發源地—法國南部普羅旺斯為設計靈感，取自品牌最具標誌性的天然植物成分，分別為蠟菊、馬鞭草、櫻花及乳木果，展現出南法風情。

房間亦設置了L’OCCITANE護膚品、身體護理和頭髮護理產品，最適合女士們入住試用。值得一提的是，在L’OCCITANE房間的樓層亦散發出品牌的獨有香氣，以香味引領一場感官之旅。

至於其他「葡京人」主題房間的設計亦甚有特色，以現代風格糅合澳門1960年代懷舊元素作為設計主軸，讓住客重溫澳門的變遷。「葡京人」主題共提供574間客房及套房，是全酒店最多。

重現昔日澳門街

澳門葡京人整個設計風格是穿越懷舊與未來，故酒店大樓分成「懷舊澳門區」和「未來澳門區」，在「懷舊澳門區」的人工湖上，必睇外觀還原昔日俗稱賭船的著名地標「皇宮娛樂場」，精雕細琢，充滿中國古代皇宮的風格，而對岸黃色外牆建築物，重現了當年「皇宮娛樂場」靠泊的火船頭街的特色。帶同長輩來閒逛，昔日回憶定必湧上心頭。

刺激飛索及首個室內跳傘館

附近還有設於樓高60米的澳門飛索，是亞太區首個城市高空滑索景點，結合高空滑索、音效和幻光效果的超感官滑翔娛樂體驗，388米長共有5條滑索，可以5名乘客同時飛行，從「懷舊澳門區」到「未來澳門區」進行一次時光穿梭之旅。

而大部分玩樂設施則位於「未來澳門區」，包括澳門首個室內跳傘館GoAirborne、室內遊樂場Beebeeland蜂狂天地、英皇戲院等，還有期間限定的室內直排滑輪場地MRJ. Skatepark、穿越侏羅紀恐龍探險展及喪屍CS鐳射對戰館，一家大細入住都有好多玩意。

澳葡美食「燊哥冰室」

來到澳門必定要試澳葡特色美食，就在酒店Check in位置旁邊的「燊哥冰室」就值得一試，住客除了在此品嚐早餐自助餐之外，也可在午餐和晚餐時段品嘗多款澳葡特色的冰室美食，記者推介必吃葡撻、干免治牛飯配黑牛（可樂加朱古力雪糕），相貌平凡的干免治牛飯原來內有大量惹味餡料，撈飯一流，又夠飽肚，相當有驚喜！

LINE FRIENDS住宿套票

目前葡京人設有夏日住宿套票，以家庭優惠房價入住LINE FRIENDS朋友仔之家，並免費參觀期間限定的「穿越侏羅紀恐龍探險展」，猶如置身史前世界與不同品種的恐龍互動。於「H853 Fun Factory 娛樂廠」消費購物亦可享購物禮遇兼暢玩娛樂項目。

套票內容：

「LINE FRIENDS 高級客房」一晚

每天精選早餐 (3位)

「穿越侏羅紀恐龍探險展 」入場門票 (3位)

H853 Fun Factory娛樂廠娛樂項目代金券（澳門幣300元）

入住期間免費自助泊車

免費使用室內游泳池

每晚澳門幣1,388元起（未包稅項）

預訂日期：即日至2023年9月3日

入住日期：即日至2023年9月3日

訂房電話：+853 8882 6888

網址：【按此】

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記者：林綺玲