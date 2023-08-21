【尋找巨蜥】水巨蜥Aberdeen走失10日未尋回　嘉道理農場料仍處於農場範圍

▲ ▲ 嘉道理農場暨植物園一條水巨蜥Aberdeen走失。（Facebook 嘉道理農場暨植物園 Kadoorie Farm and Botanic Garden）

嘉道理農場一條長約1.5米的水巨蜥Aberdeen走失10天仍未尋回，嘉道理農場暨植物園高級館長黃玉雲表示，幾日前曾懷疑找到牠出現的痕跡，但未能確定；不過由於農場環境適合牠棲息，估計牠仍身處農場範圍的機會較大。

黃玉雲今日在電台節目指，走失的水巨蜥較「怕羞」、不會主動接近或攻擊人類，提醒看到牠蹤影的市民，要與牠保持最少3至4米距離，否則有機會令牠受驚。市民如有消息，應立即致電園方熱線，可行情況下遠距離跟蹤著牠，或盡量留在原地等候相關人員前來。 她續稱，水巨蜥的天敵包括緬甸蟒蛇、大型野豬和野狗，牠們主要會進食腐肉，或捕捉老鼠，相信今次走失的水巨蜥，仍會有覓食能力。

嘉道理農場自1994年起成立野生動物拯救中心，已飼養水巨蜥近20年，今次是首次發現有水巨蜥走失，黃玉雲希望公眾不要對園方工作失去信心。

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