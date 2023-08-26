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【勇敢追夢】兼職賺錢花7萬學揸飛機圓夢　16歲男生駕飛機帶父母衝上雲霄

教育 18:00 2023/08/26

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

16歲男生兼職賺錢學開飛機。

實現夢想不易，當中要付出的努力和時間超乎想像。新加坡一名少年在幼時便有遠大的「飛機師」之夢，現在他剛過束髮之年便能實踐夢想，更讓父母成為了他的乘客，令他感動得熱淚盈眶。他的故事更重燃起不少網友的追夢鬥心，令人鼓舞！

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綜合外媒報導，該名少年名阿納奇阿納奇，今年16歲。據了解，阿納奇在小時候便在家人手抱下與一名飛機師合照，自此便結下不解之緣，此後也萌生起揸飛機的夢想。

阿納奇透露，在2022年時，他剛完成了新加坡Ｏ水準全國考試，然後在社文媒體上看到了新加坡航空公司的一則廣告，內容是在澳洲阿德萊德進行休閒飛行培訓的證書課程。頓時，阿納奇便開展了對航空世界的憧憬，並且得到了父母的同意報讀該課程。

到目前為止，阿納奇試過駕駛飛機戴父母在天空中參觀澳洲阿德萊德周邊的景點，他坦言對此感到十分自豪，

我感動得熱淚盈眶，因為我兒時的夢想實現了，讓我的父母成為了我飛機上的乘客。

他更許願，希望將來能帶他們遨遊沙特阿拉伯的麥加或其他國家的天空。

此外，對於還未擁有汽車駕照的阿納奇來說，難以想像竟可「跳級」先考取飛機執照，表示十分神奇，也是他畢生最難忘的珍貴回憶。

阿納奇解述，報讀上述課程不需什麼特定的條件或經驗，只需有能力支付課程的費用便可。該課程分兩個階段，他的第一階段是在新加坡學習理論，費用為5000新元（約2.9萬港元）；到第二階段，需要到阿德萊德進行實踐性學習，費用約為4萬港元。

由於所費不菲，阿納奇會在晚上會兼職賺錢，以減輕父母經濟上的壓力。雖然對於仍在上學讀書的他來說壓力不少，但阿納奇坦言這樣可繼續追夢，他自言不會感到辛苦。

雖然阿納奇熱愛駕駛飛機，但他在飛行旅程時也會感到緊張，所以他呼籲大眾可以為他能有安全的行駛而祈禱。至於對未來的盼望，阿納奇希望能完成航空管理文憑課程。

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責任編輯︰王明芳

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