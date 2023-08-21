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【過渡屋】房屋局明為過渡屋戶提供搬遷津貼　4人家庭最多可獲8,450元

社會 18:10 2023/08/21

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（資料圖片）

房屋局明日起推出新津貼，減輕過渡性房屋住戶搬遷和適應新居住環境期間的開支壓力，4人家庭最多可獲8,450元，津貼不設用途限制。

房屋局今日宣布，將由明日起推出「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」，為過渡性房屋住戶減輕搬遷和適應新居住環境期間的開支壓力。

房屋局發言人指，房屋局留意到入住過渡性房屋的住戶大多是低收入基層人士，未必有足夠能力應付搬遷的開支。因此，房屋局於今年6月16日成功向扶貧委員會申請由關愛基金撥款8,520萬元，支持為期2年的「試驗計劃」，希望讓住戶得到及時的支援和鼓勵，估算受惠住戶達3.5萬人。

計劃對象是今年6月16日或以後入住過渡性房屋單位的住戶，而已領取津貼的住戶須在該單位居住最少一年；其後再度搬遷則不會獲發放第二次津貼。

住戶辦理接受獲編配過渡性房屋單位手續時，可同時向營運機構提出津貼申請；接獲申請後營運機構會於20個工作天內發放津貼。如獲批津貼的申請人當時仍未遷入項目，則於其正式遷入後的10個工作天內發放。

獲發放的金額，視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區而定，津貼不設用途限制。可獲發放的津貼金額表列如下：

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記者：陳梓蔚

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