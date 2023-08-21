【阿晶自殺】微辣阿丞轉口風認曾欺凌阿晶　大講晦氣說話：我咁嘅樣邊有資格病

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）輕生離世，由於阿晶生前在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，並表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。而之前六毫子、佩男、思男、卡特、阿丞及Jacky被指有份欺凌阿晶，因此微辣及相關藝人形象大插水。

當中，阿丞在阿晶離世5天後曾發長文剖白感受，貼出對話表示跟阿晶是病友關係，一直以來從沒欺凌過對方，並對被拍攝喊相一事不知情。

【阿晶自殺】爆料KOL大爆微辣內部消息 Sean Lam爆六毫子潛水微辣未找數

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阿丞：滿意未？

但是阿丞今日在個人IG以Story方式發文突然「反口」，發爛渣自稱有欺凌阿晶，並寫道：「鬼叫我講嘢有懶音，又唔好笑，仲要扮病博同情，我咁嘅樣邊有資格病。」

阿丞同時更直指：「鬼叫當事人個個潛晒水，大家冇人好鬧咪求其搵個俾個莫須有罪名。」阿丞然後大講晦氣說話，指自己本身在微辣一向工作量不多，平時在節目也是做下靶被取笑，然後感慨：「我只要係微辣做，就係死罪。」

他並講反話來自辯：「全部我做，我認晒啊，大家唔使再格硬搵證據。」最後更稱：「我一x定不得好死！滿意未？」

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