  • 30°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿晶自殺】微辣阿丞轉口風認曾欺凌阿晶　大講晦氣說話：我咁嘅樣邊有資格病

娛樂 18:36 2023/08/21

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）輕生離世，由於阿晶生前在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，並表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。而之前六毫子、佩男、思男、卡特、阿丞及Jacky被指有份欺凌阿晶，因此微辣及相關藝人形象大插水。

當中，阿丞在阿晶離世5天後曾發長文剖白感受，貼出對話表示跟阿晶是病友關係，一直以來從沒欺凌過對方，並對被拍攝喊相一事不知情。

【阿晶自殺】爆料KOL大爆微辣內部消息　Sean Lam爆六毫子潛水微辣未找數

點擊圖片放大
+4
+3

阿丞：滿意未？

但是阿丞今日在個人IG以Story方式發文突然「反口」，發爛渣自稱有欺凌阿晶，並寫道：「鬼叫我講嘢有懶音，又唔好笑，仲要扮病博同情，我咁嘅樣邊有資格病。」

阿丞同時更直指：「鬼叫當事人個個潛晒水，大家冇人好鬧咪求其搵個俾個莫須有罪名。」阿丞然後大講晦氣說話，指自己本身在微辣一向工作量不多，平時在節目也是做下靶被取笑，然後感慨：「我只要係微辣做，就係死罪。」

他並講反話來自辯：「全部我做，我認晒啊，大家唔使再格硬搵證據。」最後更稱：「我一x定不得好死！滿意未？」

最新影片推介：麥詩敏專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【阿晶離世】豪Dee宣布離開微辣　以個人身份發展：繼續為大眾之樂而樂
10:44 2023/08/12
【阿晶離世】豪Dee宣布離開微辣　以個人身份發展：繼續為大眾之樂而樂
【阿晶自殺】爆料KOL大爆微辣內部消息　Sean Lam爆六毫子潛水微辣未找數
13:46 2023/08/11
【阿晶自殺】爆料KOL大爆微辣內部消息　Sean Lam爆六毫子潛水微辣未找數
【阿晶自殺】微辣員工內部信曝光　六毫子取消十周年演出盼網民停止攻擊藝人
09:56 2023/08/11
【阿晶自殺】微辣員工內部信曝光　六毫子取消十周年演出盼網民停止攻擊藝人

你可能感興趣

【阿晶離世】豪Dee宣布離開微辣　以個人身份發展：繼續為大眾之樂而樂
10:44 2023/08/12
【阿晶離世】豪Dee宣布離開微辣　以個人身份發展：繼續為大眾之樂而樂
【阿晶自殺】爆料KOL大爆微辣內部消息　Sean Lam爆六毫子潛水微辣未找數
13:46 2023/08/11
【阿晶自殺】爆料KOL大爆微辣內部消息　Sean Lam爆六毫子潛水微辣未找數
【阿晶自殺】微辣員工內部信曝光　六毫子取消十周年演出盼網民停止攻擊藝人
09:56 2023/08/11
【阿晶自殺】微辣員工內部信曝光　六毫子取消十周年演出盼網民停止攻擊藝人
娛樂人物職業 演員 KOL YouTuber YouTube 網絡熱話

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【航 ‧ 機系列】飛機迷持續進修　腳踏實地衝向夢想
00:00 2023/07/06
【航 ‧ 機系列】飛機迷持續進修　腳踏實地衝向夢想