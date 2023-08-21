【杭州亞運】港隊派6人出戰三項鐵人賽　總教練稱屬歷屆最強陣容

▲ 本年港隊會派出「歷屆最強陣容」，共3男3女出戰杭州亞運的三項鐵人賽事。（左起）彭詩雅、奧斯卡、伍泰龍、賀詩樂、蔡欣妍、黃子圖。（陳靜儀攝）

本年港隊會派出「歷屆最強陣容」，共3男3女出戰杭州亞運的三項鐵人賽事，惟個人賽及混合接力賽名單待定。目前隊內積分排名第1、首度參與亞運的新星伍泰龍表示，沒有考慮名次問題，只希望能夠發揮出最佳表現，不過稱早前在亞錦賽取得團體混合接力賽冠軍，為團隊打下強心針。另外，「三朝元老」蔡欣妍則表示對於能夠代表香港感到自豪，更希望日後有機會參加奧運。

6名港隊成員將出戰杭州亞運的三項鐵人賽事，男子隊有奧斯卡、伍泰龍及黃子圖，女子隊則有彭詩雅、賀詩樂及蔡欣妍。總教練Andrew Wright形容，是次陣容為「歷屆最強」，但表示不會預測成果，一方面沒有任何作用，另一方面不想為運動員施加壓力，他相信只要專注於訓練，成果自然會出現。他亦指，暫時仍未決定個人賽及混合接力賽名單，但認為各運動員都在最佳狀態，相信他們會全力爭取好成績。

另外，目前隊內積分排名第1、首度參與亞運的新星伍泰龍剛在6月的U23亞錦賽個人項目奪得銅牌，他表示，早前在亞錦賽U23男子團體賽和混合接力賽奪得冠軍，為團隊打下強心針，亦為他帶來信心，並指自己對於出戰亞運壓力不大，沒有考慮名次問題，只希望能夠發揮出最佳表現。他又分享，上月全隊到西班牙集訓，在不受任何干擾的環境下，每日練習約6小時，認為各人強弱項的表現均獲提升，狀態都很好。

已經三度征戰亞運的「三朝元老」蔡欣妍則表示，對於能夠代表香港、自己的家出戰杭州亞運感到自豪，稱「香港作為地圖上的一點，能夠與其他亞洲國家競爭」十分厲害，同時認為港隊成員有短期爆炸力，有一定優勢；另指享受每個突破，希望日後有機會參加奧運。她亦分享，亞運賽場位於群山圍繞的杭州千島湖，賽道較斜，因此留在香港訓練時，會到俗稱「馬騮山」的金山郊野公園練習，以加強肢體對有關賽道的感覺，並認為須留意轉換項目之間的細節，包括戴頭盔及穿上運動鞋的速度，稱「1至2秒已經影響很大」。

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蔡欣妍亦坦言，會擔憂年紀問題，但認為最重要是須有信念，及視乎將極限設在甚麼地步、對身體的認識，而決定能夠走得多遠，因此須忠於及相信自己，尊重自己的每個選擇。她更表示，不是有了盼望才堅持，而是必須一直堅持，才能推動自己達成下一個目標，相信就算等待期長，但會出現開花結果的一刻。

港隊將於本周六（26日）到山東威海參加「三項鐵人世界盃」，隨即到泰國布吉展開為期3周的集訓，為9月下旬的亞運作最後準備。

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記者：梁凱婷