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Gin Lee跟過千歌迷舉行生日會　預告結婚邀粉絲參加

娛樂 18:32 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

李幸倪舉行生日會，

Gin Lee李幸倪昨日於旺角麥花臣舉行「ATTENTION GIN BIRTHDAY GIG」生日會，逾千歌迷為26日生日的Gin預祝生日。Gin以快歌《Dum Dum》暖場，台下歌迷頓時起哄跟住唱，氣氛熱烈。隨後她接連唱出《單戀這件小事》及《剛好》兩首歌。

連唱三首歌後，主持DJ梁文禮出場 chit chat，並Gin有事宣佈，台下歌迷大叫「宣佈結婚！」Gin聽後笑謂：「宣佈結婚？我會請你㗎，放心。」全場頓時爆笑。

提到生會名稱，Gin解說：「我想多謝公司，知道我8月生日，話幫我搞birthday party，我驚得五個人出席，故不如做過小型音樂會啦，又可以唱歌、同大家玩遊戲，就真係一個birthday party，只不過主角要唱歌，但我好樂意為大家唱歌，因為過去幾年真係少了好多機會唱歌俾大家聽、既然今年有機會，想回饋俾一班錫我嘅fans。」

成立歌迷會

隨後Gin唱出多首歌，包括：《月球下的人》、《雙雙》、《芝蔴開門》、《和每天講再見》及《企好》。生日會上Gin又跟歌迷大玩遊戲兼送禮，如大電視、單腳「企好」唱歌及睇MV記估歌曲。

向來低調過生日的她，坦言舉行今次生日會想回報多年來默默支持自己的朋友，她回想去年生日：「我問自己下年生日會喺邊？做緊乜嘢？會係一個乜嘢心情？我記得上年過生日時，心情有啲忐忑，因為嗰係我人生十字路口，對於未來有好多嘢都唔確定。」

轉眼間一年過去，簽約新唱片公司、出歌、工作接踵而來，「呢一年過得好快，其實有好多感恩，亦都好唔容易，要好多勇氣，不論網上留言定每一次我出event，你哋都出嚟支持我，都係對我嘅鼓勵同力量，令我每次遇到困難，都可以鼓起勇氣繼續前進。」

生日會尾聲，Gin更開IG live跟網上歌迷齊齊慶祝切蛋糕，並宣佈官方歌迷會正式成立，Gin表示這是她一直以來都想做的事。

「經過咁多年咁多個生日，經過埋疫情，令到我深深領悟到，我可以為一班好愛好支持我嘅朋友做多啲嘢係我嘅福氣。希望可以同大家做多啲公益活動回饋社會，亦都想多啲同歌迷近距離接觸，例如做探訪、義工。」

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