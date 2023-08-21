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【照顧者】好老公棄高薪厚職轉職夜間保安　日睡僅3小時全天候照顧失智妻

健康 18:37 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

好老公棄高薪厚職轉職夜間保安，日睡僅3小時，全天候照顧失智妻。

中秋節是普天同慶的節日，許多人都會趁機與親友歡聚一堂。然而，當問到何先生如何歡度佳節時，他卻淡然地說：

我們沒甚麼打算，只希望老婆能健健康康。

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2014年，何先生的太太不幸確診認知障礙症。兩人無兒無女，家中大小事和照顧的工作都由何先生獨力承擔。為了24小時貼身照顧太太，他不惜放棄優渥的工作，轉職夜更保安員，日夜顛倒，每天僅睡3小時。

由於缺乏疾病的知識，何先生初時常與妻子爭執，甚至誤以為是更年期症狀。確診後，他仍需長時間適應生活巨變，學習知識和照顧技巧。看似簡單的上樓梯，對患者和照顧者而言都極具挑戰。

何先生為照顧太太，不惜犧牲私人空間和時間。日積月累的疲憊感和孤立無助的處境，使他身心俱疲卻不自覺。年初，他帶太太看牙醫，但由於太太無法自我表達，且有情緒和行為問題，致多次求醫不果。後來，幸得救世軍大埔長者綜合服務的幫助，方成功配對合適的牙醫服務。中心瞭解過他們的情況後，亦即時因應其需要提供資源和適切援助，如安排日間看護服務，讓何先生獲得喘息空間；同路人互助組和自我管理課程，亦讓他喜獲共患難的同伴，並意識到自身需求同樣重要。

何先生冀透過自身經歷和故事，提高大眾對認知障礙症的認識，以及對照顧者的關注；喚起更多與他有相似經歷的人，鼓勵他們主動尋求協助，逆境同行。並且希望藉著救世軍「心好月圓」中秋行動 2023，令更多有需要人士得到適切援助，歡度一個豐盛的中秋。

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救世軍今年將秉承傳統，繼續舉辦「心好月圓」中秋行動，籌集善款以購買日常物資及食品，向超過30,000名社區有需要人士（包括長者、露宿者、低收入家庭等）派發日用品、食品及月餅，讓他們能歡度中秋佳節。

市民由即日起至9月15日，可於救世軍屬下單位設置的月餅捐贈收集站，捐贈獨立包裝月餅或月餅券。市民亦可以銀行直接存款/支票/信用卡，或透過PayMe形式捐贈善款。

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責任編輯：羅嘉欣

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