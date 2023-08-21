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【施政報告2023】自由黨倡樓市撤辣　推「累進式子女免稅額」鼓勵生育

政治 18:35 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

自由黨向李家超提交施政報告建議。（趙居逸攝）

自由黨四位立法會議員張宇人、邵家輝、李鎮強、易志明今日見特首李家超，就2023年《施政報告》提交建議，包括促樓市撤辣、鼓勵中產家庭生育等。

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4位議員在會後見記者，樓市方面，張宇人表示，自由黨一直對對樓市「辣招」有意見，現時樓市市道不好，很多從事樓宇買賣的相關人士都「搵不到食」，認為政府需考慮樓市「辣招」是否已失卻意義。他強調，自由黨一如既往認為，當局應考慮撤銷辣招，以穩定樓市並增加市民消費力。

鼓勵生育教育方面，李鎮強表示，現時本港生育率持續下降，故建議政府推出「累進式子女免稅額」，首名子女可免稅15萬元，第二名子女倍增至30萬港元，第三名子女再倍增至60萬港元，以加大力度鼓勵市民生育。在「搶人才」方面，自由黨則建議可為人才提供住房補貼及人才公寓，以減輕他們的負擔。

收回棕地方面，易志明促請政府推出可用作物流發展的長期用地，增設可供出租的倉庫；落實採取「先安置後發展」的原則，讓棕地上支援港口和物流業的相關作業得以持續運作。

重塑香港「不夜城」　惟最大困難是人手不足

李家超昨日在施政報告地區諮詢會上提到，短期要「搞活夜間市面」。邵家輝今日則表示，留意到香港近來白天的市道不錯，但欠缺夜市活動，也影響旅客訪港及留港過夜的意慾。他又指，搞活夜間市面不單是飲食，而是需要零售、活動等共同配合；他引述零售及飲食商舖意見指，目前的最大的困難是人手不足，因此營業時間只能縮短。

此外，自由黨又建議，可在地區設特色市集、在啟德遊輪碼頭、西九文化區等遠離民居地點開設夜市場，重塑香港「不夜城」。

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記者：趙居逸

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