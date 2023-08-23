【澳門直擊】新濠影匯水上樂園攻略　玩轉刺激滑水道+B.Duck主題房【多圖】

開幕僅數月的新濠影滙水上樂園，近期紅遍各大社交平台，不少港人在疫情3年後首到澳門，都爭相到訪這個全澳門最大的水上樂園玩返半日。TOPick記者今次來到水上樂園直擊各大設施，究竟有幾好玩？應該重點先玩甚麼？即刻帶大家睇下！

新濠影滙位於澳門氹仔，在澳門氹仔客運碼頭或港澳碼頭落船後，都可以乘坐酒店免費接駁巴士抵達。入到酒店已有搶眼指示行去水上樂園，並有分室內室外，由於時值炎夏，較多人喜歡留在室內玩耍，即使到室外也不會逗留太久，以免曬傷。

入場後轉入已是儲物櫃及更衣室位置，在旺季人流很多，儲物櫃常滿，記緊要早一點來霸位。換上泳衣後便直入室內園區，任玩16遊樂設施。室內裝潢以太空為主題，近門口已有兩個重點設施，包括全澳唯一室內衝浪模擬器「衝浪戰士」及到此一遊必到打卡位「天際星空池」，有一部份延伸至室外，猶如懸浮半空暢泳，透過池底的透明玻璃更可俯瞰風景。

▲ 室內水上樂園以太空為主題。（林綺玲攝）

家長帶同小朋友可到旁邊「火星造浪池」游泳，這個是非一般游泳池，因池中的波浪球會帶來高低起伏的浪潮及濺起浪花，小朋友感覺猶如置身大海中暢泳。池邊還有多張沙灘躺椅，家長都可以休息一下。

滑水道刺激之選

室內園區總共有7條滑水道，每條都排了長長的人龍，最少要排30分鐘以上；而室外還有「沖天水龍捲」5條不同刺激度的滑水道，想玩盡滑水道的你記得預留充足時間排隊。

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喜歡刺激的玩家可選長達300米的水上過山車「光速飛車」，結合刺激攀升及衝刺下水，驚嚇位會嚇到尖叫。另外玩家在「星環激盪」會經歷360度翻轉迴旋激盪、多次高速急轉彎後再降落水中，深切感受到重力加速度雙重衝擊。

想挑戰速度的可到「量子風暴」，坐在橡皮艇上飛馳封閉水道，去到螺旋型滑道更以時速25公里快速下降2.5米相當震撼，玩家尖叫聲不絕！

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想玩水上版跳樓機，在這個水上樂園都有。玩家在室內的「極限逃生艙」會置身發射式逃生艙，在半透明的水管滑梯中體驗15米垂直俯衝，瞬間下墜，極度驚險刺激。同類設施在室外的「沖天水龍捲」都有條「龍捲風」，由於太刺激好少人排隊，膽量十足的玩家可以反復玩。

以上滑水道有高度限制1.1米，年幼的小朋友就不太適合，可轉攻場中間的「太空控制台」，是專為小朋友設計的嬉水城堡，集合螺旋滑水道、滑梯、大水桶、雨林、水槍等玩意於一身，非常好玩！

▲ 水上樂園室外園區有人造沙灘，可以欣賞酒店的「8字」摩天輪建築特色。（林綺玲攝）

黃昏時間可轉到室外樂園，天氣會舒適一點。建議一路直入先玩「沖天水龍捲」，有5條不同設計的迴旋滑水道，刺激度有高低，人人都啱玩。除了最刺激的跳樓級「龍捲風」之外，可體驗迴旋快感的大碗形狀滑道「旋風迴龍」就最受歡迎，想玩都要排長龍。小編就比較細膽，玩了樓下的「極風漩渦」及「炫彩旋風」，前者衝激感較強，後者則有視覺衝擊。

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之後再玩埋旁邊的「黃金大水桶」及「綠野遊蹤」，前者可以享受大水桶一傾而下照頭淋的興奮感，然後去「綠野遊蹤」坐橡皮艇，展開以熱帶森林河流為主題的漂流之旅，一家大細可以放鬆一下。最後在人造沙灘游泳、躺下休息看看天空，為整個水上之旅畫上完滿句號。

▲ B.DUCK主題巨星滙尊貴套房。（林綺玲攝）

同場加映：B.Duck主題酒店房

目前新濠影滙仍以B.Duck太空主題遊樂場打造每個角落，有多個大型打卡點任你影。酒店亦設有全澳唯一B.Duck主題酒店套房，每日限量提供。房間每個角落都有鴨蹤，連拖鞋、浴巾等房間配套都印上有小黃鴨。廳中更設有B.Duck小帳篷，小朋友入住一定最開心。

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B.DUCK主題巨星滙尊貴套房

房價：每晚由澳門幣$2,898起

預訂日期：即日至2023年9月30日

入住日期：即日至2023年9月30日

預訂網址：【按此】

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記者：林綺玲