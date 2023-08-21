《寵愛Pet Pet》上周最高收視18點　《思家大戰》獲《破毒強人》加持周日稱霸

▲ 《寵愛Pet Pet》

TVB公布上周（8月14日至8月20日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台收視平穩，當中資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.6點（145萬觀眾），踞上周收視榜首。

至於處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.4點（138萬觀眾）；陳豪、胡定欣主演的劇集《破毒強人》最高收視22.4點（144萬觀眾）；而《寵愛Pet Pet》最高收視18點（116萬觀眾）；《中年好聲音》及《奇蹟小店 》最高收視都是14.5點（93萬觀眾）；遊戲節目《咁你都唔識》最高收視14.2點（92萬觀眾）。

【思家大戰x破毒強人】陳豪大方自嘲黑歷史 胡定欣淡定化解李思捷狙擊

▲ 《思家大戰》

《思家大戰》周日稱霸

在周六晚「獎門人」曾志偉帶隊的旅遊節目《日本限定Super遊》最高收視16.1點（104萬觀眾）；《龍虎武師》最高收視13.9點（90萬觀眾）。

至於周日晚由李思捷主持的《思家大戰》有《破毒強人》演員參賽在節目內亮相，最高收視21.9點（141萬觀眾），成周末收視之王；緊接播出的《大笪地唱不停》最高收視18.2點（117萬觀眾）。

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