【陰目偵信】周家怡騷鋼琴技藝　為1分鐘演出每天練習8小時

周家怡在電影《陰目偵信》一展鋼琴技藝，雖然只得短短幾秒畫面，已令觀眾留下深刻印象。原來拍攝當日，家怡即場表演近1分鐘鋼琴獨奏，揮灑自如、技驚四座，驚喜曝光的絕密片段，讓大家一睹家怡努力苦練的成果。

此場面出現在影片中後段，身穿型爆踢死兔的周家怡表演鋼琴獨奏，而有關絕密片段在今日（8月21日）曝光，可見家怡猶如專業鋼琴家一樣，指法純熟、流暢利落地彈奏近一分鐘美妙樂章，一take過鏡頭直落演出，表現教大家嘖嘖稱奇，拍爛手掌。

每天練琴8小時



家怡笑道：「我小時候學過彈琴，懂得看譜，但已經好久沒彈過，知道有這麼一幕，我立刻找老師惡補，老師用盡好多方法教我，例如彈琴時將左右手分開錄音，播放給我一邊聽、一邊練習，老師讚我有天分，不停鼓勵我！」

為演好這一幕，她每天努力練習，在拍攝前一天，再找老師補課才正式埋位，家怡說：「在兩個星期之內，每日起碼練習8小時，埋位當天不太緊張，只能夠盡力而為！」對於琴技大受好評，家怡表示：「橫豎已重新pick up，我會繼續練習，不要浪費一番心機！」

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