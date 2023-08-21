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【自然系女子日本旅行】林襄暉哥鹿兒島浸溫泉　林映暉找對象竟乏人問津【多圖】　

娛樂 20:15 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

今晚（8月21日）又有「暉哥」林映暉！J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》本周播出最後5集，並繼續有近日人氣急升的暉哥做主持。

因與台灣女神相比，身材也不輸蝕而被網民指為港女爭光的暉哥今次要「打大佬」，與嘉賓「啦啦隊女神」林襄齊到鹿兒島。

在今晚的《自然系女子日本旅行》內，林襄和暉哥先到仙巖園體驗武士生活，比拼射箭和學做玻璃飾品「薩摩切子」。

【自然系女子日本旅行】暉哥獻出玉腿做美白實驗　雅涵晒素顏做泡泡Spa

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雙林浸主題溫泉

之後，「雙林」大歎日本傳說主題溫泉「分福茶釜」，置身兩個大鍋中浸溫泉的兩人一邊玩鴨仔一邊互射水槍，Chill到冇朋友。

浸完溫泉，「雙林」到訪一間牧場親親大自然，還體驗親手揸牛奶，有經驗的林襄一發入魂，令暉哥大為讚歎兼封她為「揸奶神手」！

然後，「雙林」學習製作牛奶雪糕，席間暉哥教林襄施展女僕魔法令雪糕變得更加好吃，非常可愛。

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暉哥徵友乏人問津？

至於明晚（8月22日）《自然系女子日本旅行》，主題為「鹿兒島公主之旅」，首站「雙林」穿上和服化身日本公主參觀霧島神宮。

暉哥和林襄分別求戀愛籤和運勢籤，當中暉哥被批對象將會是年紀相差10歲的男士，林襄還即場為暉哥徵友，可惜乏人問津，場面搞笑。

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入住溫泉旅館

第二站她們去到霧島藝術之森體驗文青之旅，當中設有日本知名藝術家草間彌生的作品，兩位靚女即瘋狂打卡。

最後一站，「雙林」入住溫泉旅館，大歎鹿兒島三大知名溫泉之一的霧島溫泉，「雙林」邊浸溫泉邊傾心事，畫面唯美。兩人浸完溫泉後，還大歎懷石料理。

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最新影片推介：麥詩敏專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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