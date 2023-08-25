【為母則強】做紮鐵還百萬債養活5子女 紮鐵媽媽被拍門滋擾：我自力更生無呃人

▲ 陳仙玲直言靠雙手自力更生，不應該被歧視。

地盤紮鐵是一份極辛苦的工作，在烈日高空下進行大量體力勞動，一般極少女性入行，現年43歲的陳仙玲為了養活5子女及清還過百萬債款不惜當上紮鐵女工，早前她接受內媒抖音訪問時訴說經歷，報導刊登後隨即在網路上爆紅，很多人欣賞她的堅強，但亦有人質疑她為何能領綜援及公屋，她表示住所慘被敲門滋擾，女兒現在出街都感到害怕，她坦言自己是靠雙手自力更生，不應該受到歧視。

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43歲紮鐵媽媽陳仙玲育有5名子女，她接受了TOPick記者的訪問訴說她的身世，她有3段婚姻共4名兒子及1名女兒，其中一名兒子是在内地領養，一名兒子跟前夫所生，一名女兒跟亡夫所生，而細仔跟現任丈夫所生，還有現任丈夫跟前妻所生的兒子。

▲ 手指曾經折斷。越玲瓏攝

陳仙玲背負約170萬元巨債，背後是為了醫治患癌的第一任丈夫。她與首任丈夫相愛6年從不吵架，二人婚後多年肚皮毫無動靜，但兩人都很喜歡小朋友，遂決定領養一名兒子及一名女兒，後來女兒被親生家庭接走，領養的兒子現時在上海讀書。

為了醫治她的不育症，首任丈夫不惜花費巨額帶她來香港進行手術，最後成功懷上女兒，但好景不常，丈夫罹患癌症，香港的私家醫院醫病費用龐大，夫婦二人賣掉4層樓，而其中一層樓更是陳仙玲名下，更欠下親友170萬元巨債，可惜丈夫最終病逝，更被奶奶指她剋死兒子而被趕出家門。

當記者問她有沒有考慮過撇下債務一走了之，陳仙玲斬釘截鐵地說，絕對不會。

有借有還，我最困難的時候朋友都幫我，朋友肯幫是相信我的人品，做朋友伸出援手，不還不應該，做不出，百多萬，我以後有什麼困難，一定有朋友伸手幫我。

窮到睡公園

丈夫離世後，奶奶趕她及她的子女出家門，她直言「奶奶由頭到尾都唔鍾意我，覺得我是大陸人呃佢個仔，個仔係我剋死，孫女都唔理。」由於女兒在香港出生，她只好帶著子女來港，又要還債又要生活，非常沒有安全感，無錢時只好睡在公園，剛巧義工看到，建議她可以女兒的名義先申請綜援，她在窮困的情況下接受了義工的建議。

我不是要香港資源，但剛開始時環境好差，津貼可以救急，社工就幫我申請，那時間綜援有3,000幾一個月，但不夠。

因為貧窮，女兒缺乏安全感，希望返回內地讀書，她為了安撫女兒說謊綜援有萬多元，「我想給她生活有安全感，她不懂廣東話被校園欺凌，被嘲笑窮她衣服不好看，她一急就說我不窮，我媽咪不用工作都可以拿萬多元，其實沒有，一個小朋友只有3,000多元，老師剛好聽到這句說話，對小朋友來說是不好。」

一視同仁

她得知後馬上去找工作，最後輾轉當上了紮鐵工人，她不怕辛苦，只想做好榜樣給女兒看。剛入行做紮鐵工人，初期日薪只有750元，陳仙玲第一個月出糧就租住了福華街一間劏房，上期按金加一個月租金及買東西都已經萬多元，第二個月就帶了女兒去福利署取消綜援，

香港政府是很好，政府知道你有困難會幫忙，但這些不是福利，不是免費，做人想得到什麼，是要靠自己付出。

她透過香港優才計劃的「綜合計分制」來港工作，滿了80分可以拿身份證，在內地都做過地盤，木工、油漆、泥水、封喉都做過，她直言雖然香港的地盤工大多數是男性主導，但她從來沒有受過歧視，「一視同仁，當我是男士對待，給我感覺是很好。」

紮鐵工人對於女性來說有多辛苦？她表示，一條200磅直徑40毫米的花鐵(y40)就需要4個人抬，

基本返工抬到收工，男士俾我企中間，兩頭是辛苦，中間位輕鬆點，日薪不一定，現在大約2000元左右，每日工作8小時，有機會加班就賺多1.2-2倍人工。

做了9年紮鐵工的她，已經周身傷患，「揸勾仔(用來紮鐵的工具)時間長，一揸就揸8小時，收工時很難伸直手指，手指頭斷過，關節感覺遲鈍，有針扎都要4-5秒才感覺得到痛。」

香港的夏天非常炎熱，紮鐵工在烈陽下工作大汗淋漓，她沒有想過放棄，只靠風扇衫降溫，

出面搵其他工日薪只有數百元，這裡捱到收工差不多$2000，小朋友又有得食，又可以買衣服上興趣班。

樂觀面對人生

經歷3段婚姻，提到會不會覺得自己命苦？她樂觀地笑著說：

唔覺得，我又唔係冇手冇腳，有啲人聽唔到，睇唔到，好多人仲慘過我，起碼我有手有腳，仲有機會落嚟香港，仔女想讀書又得，我那一代，媽咪養我們6個，仔才能讀大學，女全部小學畢業，冇錢供，起碼我現在的小朋友，想讀書又得，想上補習班又得，點樣都要捱落去。

她也不覺得做紮鐵會給令人看不起：「我起碼做了這行之後，手部肌肉發達，身體好很多，小病小痛，出汗出得多，新陳代謝好，我不覺得這一行很差。」

她續說：「作為女性，不要放棄自己，辦法一定比困難多，做人是這樣的，不要想著運氣不好，命不好，不要想太多，老天爺很公平，關了一扇門幫打開另外一道窗，沒有這個困難都會有其他的困難，有錢有錢人的煩惱，窮人都有窮人問題，問題就要找方法去解決。」

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只想生活變好

她早前接受抖音的訪問，很多人大讚她堅强，也有人質疑她為何月入5萬可以住公屋，甚至有人半夜上她的住所敲門騷擾，問她憑什麼可以拿香港身份證，點解可以拿綜援？她強調沒有傷害人，亦沒有呃人，

我沒有傷害你們，我沒有呃人，咁大太陽，咁努力返工，都係想生活好啲，工作簽夠80分可以拿身份證，邊個規定小學畢業不能來香港?我有手勢，我本身是工作簽，我夠80分就可以，我跟遊戲規則，我2人申請（公屋）我那時候$750一日。

她表示，女兒因為事件而害怕出門，她坦言大人問題不應該讓小朋友面對，

之前朋友跟我做專訪，其實我沒有想太多，但是我覺得對新移民有些誤解，不能否認，這個世界有好人跟壞人，但好大一部份地盤女工都是新移民，大家不要一竹竿打翻一船人，香港女仔不會做地盤，因為香港教育好，有好多女仔外國留學，有很大部份人很努力，不應該歧視，中港婚姻不能避免，大家不應該針對這一part人，大家都是自力更生，自己努力。大家都應該包容，給我少少空間。

問到想仔女成為什麼一個怎樣的人？陳仙玲表示「沒有想太多，他們走得多遠我不知道，如果想讀書，我就供他們讀書，讓他們自己發展，因為我讀書讀得少，功課幫不上忙，做了這麼多年都是做地盤，我識到東西他們不一定會路。」會不會讓子女行她的舊路?她說:

我不覺得我這條路低人一等，如果他們想跟我行我的路，我都覺得幾好，人工又ok，起碼身體好。

實現買居屋的夢想

香港很多建築工程，陳仙玲都有出過力，她細數歷年參加過的工程:「金鐘站、紅磡站、中大醫學院、維多利亞學校擴建、中文大學宿舍。」做紮鐵工辛苦賺錢，除了養家外，陳仙玲還有一個夢想，就是希望擁有自己的安樂窩，

我要做多幾年，想自己買居屋供樓，最大夢想是香港有間自己的屋，在香港落地生根，仔女行的路比我順，我比較複雜一點，我的小朋友不是一個爸爸一個媽媽所生，我希望他們不要有爭執，似親兄弟姊妹一樣，這個是我的希望。

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記者:陳麗薇