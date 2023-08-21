【DSE買卷費】考評局被投訴DSE「買卷」費用過高　局方指費用以收回成本為原則

▲ (資料圖片)

中學文憑試設有「買卷」機制，考生可以向考評局申請取回答卷及評分紀錄，而今年改用採取電子複本方式發放試卷。買卷首科收費下調20元至380元，之後按科收取104元。考生於本月初向個人資料私隱專員公署投訴，指考評局「買卷」收費過於高昂，違反《個人資料（私隱）條例》中「查閱資料要求徵收的費用不得超乎適度」原則。

投訴人Aki向傳媒表示，考評局於早年曾回複指，買卷費用包括紙張及文具費用等，認為按現時改為電子複本，紙張、打印機操作費等收費應該可以剔除，希望考評局可以公開相關成本。她指，希望考評局可以檢討收費，讓更加多考生能負擔及願意買卷，將來考生可以用更加合理的價錢買卷，以對備試有幫助，以及讓考生更願意買卷看是否被批改錯誤。

費用以「收回成本」為原則 會適時檢討收費

私隱專員公署指，於2023年8月4日接獲有關個案的投訴，並正按既定程序作出跟進。基於保密原則，公署不便作進一步評論。公署表示，連同這宗投訴，今年至今共接獲2宗同類投訴。

考評局回覆查詢時表示，查閱考試相關個人資料服務的收費，主要以「收回成本」及「用者自付」原則訂定，包括職員薪酬開支、電腦系統操作等，各項與考試相關的個人資料及答卷影像，分別儲存於多個不同的電腦系統內，因此必須通過整理、組合和排序，才可按照申請人的要求提供一套完整、可理解和有意義的資料，包括考生於不同卷別及分題的所有分數、完整答卷副本、附載閱卷員評語的答卷副本等，

維持有關系統運作是提供查閱服務的必需成本。考評局表示，由2023年文憑試起，每宗查閱申請的收費已由2022年的400元下調至380元；視覺藝術卷別的申請費用亦由每宗160元下調至65元。考評局會因應實際運作，適時檢討收費。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋