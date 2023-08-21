【地基沉降】耀能協會盛康園現沉降 社會福利署下周二起分批遷離院友至西貢度假中心

▲ (社署網頁)

位於何文田的香港耀能協會盛康園大樓西南端的地基出現局部下沉現象，社署下周二起協助182名院舍院友遷至西貢伸手助人協會樟木頭長者度假中心。

社會福利署表示，建築署的監測數據顯示，大樓西南端的地基出現局部下沉現象，該署已在大樓的地基範圍進行初期的灌漿工程，有關工程有效緩減地基下沉的現象。經評估後，建築署確定目前大樓結構安全，並將在大樓內進行持續的監察、評估及進一步的詳細勘察，以了解建築物的地基局部下沉的原因，並會按其後所得的結果制訂具體維修方案。

社署和協會在聽取建築署的意見，經磋商及敲定安排細節後，計劃於8月29日起分批安排盛康園的院舍住客暫時遷往度假中心，以免有關工程產生的塵埃和噪音對院舍住客、員工、探訪者等帶來影響和不便，並騰出大樓讓建築署作詳細勘察及跟進工程。協會目前在盛康園為182名殘疾人士同時提供住宿照顧及日間訓練服務，另有40名殘疾人士只接受日間訓練服務。暫遷安排預計須持續一段時間，協會已於今日為家屬舉行簡介會，詳細講解有關安排。



社署會全力協助暫遷的安排，包括提供額外資源予相關機構。度假中心的場地已配備無障礙設施，為進一步令度假中心環境切合盛康園不同服務單位殘疾人士的需要，社署及協會經與度假中心協調後，正提升度假中心的設施，並增添適當的設備，確保服務使用者能在安全的環境繼續接受住宿照顧及日間訓練服務。同時，為方便只接受日間訓練的學員及前往探訪的家屬，社署會提供額外資源讓協會安排專車接送他們往返度假中心。



社署及建築署會就後續發展及相應的安排與協會保持緊密溝通，並適時向家屬發放最新資訊。

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責任編輯：陳展棋