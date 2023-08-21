【福島核廢水】日媒消息最快本周四排海　港府重申即禁10都縣水產入口

▲ 日媒引述消息，指當地最快本周四（24日）將福島核廢水排出大海。（AFP圖片)

日本傳媒引述消息指，日本政府考慮最早於周四（24日）開始將核廢水排放入大海。據報，日本政府決定明天（22日）召開內閣會議，敲定排海的具體日期。環境及生態局回覆查詢時重申，特區政府已多次向日方表明，在國際社會未有共識前，日本當局不應單方面將福島核電站廢水排放至海洋，以免對環境造成不可逆轉的影響。特區政府會密切注意事態發展，並與日方保持溝通。

局方表示，為保障所有從日本進口香港的相關食品能安全食用，特區政府早前已宣布，基於預先防範原則，計劃一旦日方啓動排放廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10（都）縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

▲ 日媒引述消息，指當地最快本周四（24日）將福島核廢水排出大海。（AFP圖片)

與此同時，食環署轄下食物安全中心會繼續加強對日本進口食品的檢測，並按風險評估的結果適時調整相關監測工作。事實上，食安中心已於６月中起全面提升就日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品及加強檢測其相關的加工食品。

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責任編輯：吳雋妍