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【服務質素】筲箕灣小食店賣燶格仔餅惹不滿　店主道歉獲撐　

社會 23:51 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

今時今日食肆生意競爭激烈，不止同行鬥，還要同北上價廉物美競爭，食物質素同服務都要保持高水準，尤其是街坊名物。早前有網民在社交平台發文，指筲箕灣一間著名的雞蛋仔小食店「低調高手大街小食」勁失準，格仔餅焗燶到啡色，「唔好以為係朱古力味呀，係原味」，更指售「$24一底，整燶咗照比客，仲要專登反轉夾喺入面呃人！」不少網民都指無良心，坦言極失望。

店主亦收到投訴，今日（21日）在社交平台發出道歉啟示，承認今次意外是店內工作流程出現嚴重失誤引致，深感歉意及難辭其咎，已在當晚聯絡女事主道歉及作出補償，希望事主接受道歉及重拾信心。店方又指，全體員工已即時開會檢討，重申工作流程及食物品質的重要性，避免出現類似事件。

(低調高手大街小食facebook）

至於早前貼文的女事主接受道歉，「老闆肯正視問題，我接受。我都幫襯咗幾年，希望嚟緊會可以做到從前嘅水準」。有網民都話「欣賞老闆立即回應」，又指「會再黎食格仔餅」。

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