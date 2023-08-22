【娛圈囍事】黃美棋宣布榮升準人妻　與鍾健威結束11年愛情長跑

▲ 鍾健威、黃美棋結束11年愛情長跑！

恭喜恭喜！童星出身的「美棋BB」黃美棋與男友鍾健威（Ray）結束11年愛情長跑，於明年拉埋天窗！

昨晚（8月21日），美棋在IG發文分享被Ray求婚的感受，大讚未婚夫：「今次樣樣都完美無瑕，我真心要俾個叻你，今次你係勁嘅」。

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黃美棋明年嫁鍾健威

美棋在社交網發文分享喜悅：

Dear 未婚夫 Ray :



我哋出年真係結婚啦💍❤️

多謝你為我安排嘅呢一個驚喜party 🙈

原本無諗過要特別攪生日…

所以見到d朋友同屋企人果下真係好感動🥲

到咗切蛋糕嘅時候，竟然仲有一個神秘嘉賓🕊️

果下真係真係好開心亦都好感動，因為你竟然安排咗個氣球帶住隻我地隻求婚戒指飛埋嚟🙈🙈

我無諗過你會記得我講過好得意…好鍾意😆😆

一晚入邊喊咗幾次

但係全部都係幸福嘅眼淚🥰

好多謝大家對我地嘅寵愛…

我真係覺得自己好幸運

好幸福…成長嘅階段，分別遇到身邊嘅每一位❤️～

我切蛋糕嘅時候…手都震埋

心入邊諗…點解我咁幸福…

所有屋企人、好朋友、重要嘅朋友都好錫我…

我心入邊默默祝福你地每一個都要身體健康，事事順心☺️

人大了，已經唔係好在乎自己幾歲…

重視嘅身邊嘅人過得開唔開心

健唔健康😊

未婚夫 ，多謝你嘅精心安排🥰 我哋終於唔使守秘密啦😂

多謝你安排咗呢個咁難忘嘅生日俾我，多謝你由搵地方、偷偷聯絡我嘅屋企人、朋友、買花、搵decor佈置、安排座位、扮做野出去先，今次樣樣都完美無瑕，我真心要俾個叻你👍🏻

今次你係勁嘅🥳🥳

冇乜特別嘢可以報答你，

只能用我嘅餘生去繼續煩死你😂

以後我地要繼續相親相愛😘

繼續去創造屬於我地嘅未來❤️



未婚妻 美棋上



✨最後我要再次多謝尋日有出席嘅所有朋友講聲，

多謝你哋一直陪住我成長～

多謝你哋對我嘅愛❤️

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獲圈中好友見證

在如此開心、感人的時刻，少不了家人、好友的陪伴，美棋也很感謝朋友一直陪她成長，從大合照中所見，林奕匡夫婦、楊潮凱、朱智賢、林秀怡等也有份在場見證。

倪晨曦、陳敏之、連詩雅、江嘉敏、孫慧雪等藝人也有留言向美棋與Ray送上祝福！

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