【東張西望】三女指控星級攝影師胸襲摸臀強吻　曾為陳瀅Ali龔嘉欣多名女星影相【有片】

▲ 昨晚《東張西望》報道一名星級攝影師遭指控非禮。

TVB資訊節目《東張西望》昨晚（8月21日）一集，有3位女苦主指齊齊控一名攝影師M先生非禮，不但胸襲捏認識10年的苦主K小姐胸部，連女友人May亦被上下其手兼強吻，受訪人提供多張色狼伸出魔爪的「罪證」。

事件在網上公開後，引出20年前的受害人出來譴責，最令人驚訝的原來M先生曾為多名女星拍攝，包括陳瀅、李佳芯、龔嘉欣、楊思琦等，為御用星級攝影師。

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非禮相識10年朋友

K小姐講述事件發生於去年9月一個晚上，她帶同另一苦主兼女友人May參加涉事攝影師M先生的飯局，同場還有一名化妝師朱小姐及男性友人，五人在化妝師位於新蒲崗的工作室聚會。

當晚大家有喝酒，K小姐指M先生突然向其胸襲，先單手然後再雙手捏胸部，她形容：「我覺得有啲痛，佢捏我嘅力度，我當時係雙手護胸擋住自己，縮成一團，佢摸完我仲講咗一句，呢啲先係真胸，然後形容我朋友做對比。」

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怒罵施襲者如禽獸附身

及後，M先生轉移到女友人May身上，連衣服被扯開至露出胸墊。May指，M先生坐到她身邊並伸出魔爪摸其臀部：「佢喺我pat pat度游走，我唔知點可以抵擋到佢，佢好似獸性大發變咗第二個人咁，好似好想有進一步行動咁。」

M先生更強吻May錫足幾分鐘，身形瘦削的May無法抵擋：「唔知保護上面定下面好......」

目擊整個疑似非禮過程的化妝師朱小姐，向K小姐還原當晚事發經過，怒罵M先生像禽獸附身，朋友「唔熟唔食」，直言幸好自己不好喝酒。

▲ （影片截圖）

20年受害人「#Me Too」指證

K小姐事後向M先生對質，對方竟以「機會主義者」形容自己，令K小姐極度憤怒。她發長文將事件放到網上公諸於世，希望更多受害者鼓起勇氣一同指證M先生。

第三名苦主Angel得悉K小姐的經歷後，表示20年前亦曾遭M先生「鹹豬手」，對方要求她擺出烏身動作，然後一邊影相一邊喘氣地說：「好正呀！」然後突然攬住Angel，嚇得Angel亂腳踢地反抗才脫離魔爪。

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