【惡毒護士】英國護士連環殺7嬰判囚終身　受害男嬰母親︰她是邪惡的人

▲ 英國護士連環殺害7名嬰判囚終身。

英國33歲女護士Lucy Letby殺嬰案轟動全國，她謀殺7名嬰兒、意圖謀殺6名嬰兒罪名成立，本月21日被判處終身監禁。不過，她拒絕現身法庭聽審，令受害嬰兒的父母極為不滿，有受害男嬰的母親形容她是邪惡的人。

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受害嬰兒母親述喪子之痛

據英國廣播公司（BBC）報道，法官在沒有被告Lucy Letby的情況下審理案件，他指出Letby在2015年6月至 2016年6月期間的殺嬰行為，既殘忍且經過精密計算，確實令人震驚。他批評她的行為完全違背人類養育和照顧嬰兒的正常本能，並嚴重違反了所有公民對醫護人員的信任。

法官補充，當警方搜查Leby的家時，發現了部分受害嬰兒的工作交接單，她對保留這些「病態紀錄」感到滿意。他宣判時表示，「你的行為充滿了近乎虐待狂的惡意」、「在審判過程中，你冷漠地否認對自己的不當行為負有任何責任」、「你沒有悔意，沒有任何減輕處罰的因素」。

案件審訊了逾10個月，受害嬰兒的家屬在法庭上講述他們遭受的悲傷和痛苦，影響將是永無止境的。當聽到受害者陳述時，有家長在公眾席上靜靜地哭泣。

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其中一名被Letby殺害的男嬰母親表示，對世上存在著Letby這樣邪惡的人感到震驚。有受害人的母親情緒激動，她告訴法庭，現在知道謀殺她兒子的兇手，在他們痛苦的時刻原來一直在監視著他們，就像恐怖故事裡的事情。另有受害嬰兒的母親形容Letby是膽小鬼，不敢出席判決聽證會。

任醫院護士一年間毒殺7嬰

現年33歲的Lucy Letby被控於2015至2016年，在英國柴郡（Cheshire）賈斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）任職護士期間，涉嫌殺害5名男嬰及2名女嬰，另企圖毒殺15名嬰兒。由於院方當時發現醫院新生兒的死亡比例異常偏高，展開調查後，發現他們都是死於喪失心肺功能，生前被注射空氣、胰島素或牛奶而受創或傷殘致死，他們的手腳上均出現不尋常斑點。醫院於是推測或是人為殺害，遂將此事通報警方，揭發案件。

案件開庭審理時，檢方呈上Letby的筆記，紀錄她的作案動機，令人不寒而慄。她坦承自己行兇，「我不配活下去，故意殺了他們。因為我不夠好，沒有辦法照顧他們。」當時Letby的辯護律師指，這只時Letby在工作上遇挫折而寫下，並不能代表她承認犯罪。

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責任編輯︰王明芳