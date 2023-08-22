【終極上訴】理大生違國安法判囚挑戰量刑指引　終院駁回刑期上訴申請

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26歲理大男生早前就煽動他人分裂國家罪被判囚5年，早前被上訴庭駁回刑期上訴申請，指罪行屬《港區國安法》情節嚴重中罪責較低者的裁斷，條文訂明強制性5年為最低刑期，求情因素不能應用。男生早前上訴至終審法院，為首宗涉《港區國安法》量刑指引上訴案件。終院今（22日）頒下判詞，一致裁定上訴駁回，指《港區國安法》 第33條不容許依賴與該條文之明確目的無關的減刑因素，例如本案中上訴人適時認罪。

上訴人呂世瑜（26歲），早前於區域法院承認1項煽動他人分裂國家罪。法官以5年6個月為判刑起點，認罪減刑至3年8個月，惟控方援引《港區國安法》條文，指性質嚴重的案件最低刑期為5年，法官遂改判囚5年。上訴庭早前駁回刑期上訴，上訴人向終審法院提出終極上訴。

法官於判詞指，上訴人主張《港區國安法》 第21條只標示在情節嚴重案件中判處監禁刑罰的量刑起點的幅度。法官認為上述主張是站不住腳的，指依據原文版本和英文翻譯本，按照文意詮釋，上述條文明顯地以強制性的措辭訂明在指定幅度內不同的適用刑罰，故上訴人的見解是賦予該條文不能包含的意思。

法官又指，《港區國安法》第33條訂明對罰則作出寬大的調整的3項選項，即從輕處罰、減輕處罰或免除處罰，並旨在鼓勵犯人放棄犯罪並協助當局維護國家安全和執行法律。法官指，上述條文以量刑已被初步釐定作前提，據此，法庭須就有關案件的處罰作初步釐定後才繼而考慮條文的應用。

法官指，不能接納上訴人認為上述3種可引發《港區國安法》第33條下調刑罰的情形並非盡列無遺，又指《港區國安法》 第33條不容許依賴與該條文之明確目的無關的減刑因素，例如本案中上訴人適時認罪，遂一致裁定駁回上訴。

上訴人提出兩項法律觀點， 《港區國安法》第21條中關於罪行屬情節嚴重者的判刑條文，即「情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑」，該如何恰當詮釋，尤以判處5年以上是否屬強制性。另就《港區國安法》第33條指明的3項條件自動放棄犯罪 、自動投案及提供重要破案線索，是否已盡列無遺，若3項條件無一成立，刑罰不能減輕至5年以下，可否基於其他求情理由而減刑。

上訴方早前陳詞指，若不能考慮認罪及求情因素等，而強制性將「情節嚴重」的案件定為5年以上，會對法官造成困難，即使具強烈求情因素，但法官亦不能在判刑時反映求情理由，亦可預見對判刑系統會造成不公。

律政司一方則指，針對「情節嚴重」的案件，《港區國安法》33條訂明，若法庭決定「從輕處理」，可考慮所有求情因素，但不能低於強制性5年監禁的最低刑期，若法庭決定「減輕處罰」，則只可考慮被告有否自動放棄犯罪 、自動投案 及提供重要破案線索，但可判處低於5年監禁刑期。

案發於2020年6月30日至9月24日，上訴人被警方搜出胡椒球槍，並被發現曾於群組煽動他人分裂國家及放售胡椒球槍。

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記者：梁錦麟