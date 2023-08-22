【食用安全】上水街頭有蛋被扔棄 　大媽無懼發臭蟻爬不理途人勸阻堅持執蛋

▲ 上水街頭有蛋被扔棄， 大媽無懼發臭蟻爬不理途人勸阻堅持執蛋。

香港基層生活艱難，有長者為了慳錢更不惜以自身健康犯險！有男網民日前行經上水智昌路，發現附近的草叢邊有一排疑似遭人遺棄的爛蛋，但更令他驚訝的是，有大媽竟然無懼雞蛋已發臭及有蟻，施施然地去揀蛋，亦無理會男網民在一旁的規勸。男網民事後於網上公開有關片段，引發網上一陣議論，也有人為此感到辛酸。

最新影片:

有男網民於Facebook群組「祥龍圍邨&清河邨」發文及上載片段，指一名年長的女街坊「隨街執蛋食」，儘管他已多次在旁規勸不宜食用，對方仍不加理會：

話佢聽臭架，佢話唔怕，太陽曬過有蟻，已經聞到臭，佢都要執，仲話食得架，真係悽涼！

於長約40秒的一段影片顯示，男網民與專心揀蛋的大媽正在對話，前者多次向大媽提醒雞蛋已發臭，「好臭㗎，我都聞到呀，唔好要呀」、「臭你都要呀？」、「有蟻喎」，希望制止她撿蛋的行為，惟對方卻回應「唔係」、「唔怕」、「唔臭㗎，佢啲蛋爛咋嘛」，繼續邊將已揀選的雞蛋放入她旁邊的超市手推車。

而當影片鏡頭拉近，亦可見到蛋盒中，有多隻雞蛋蛋殼破裂，流出蛋液。影片尾聲時，港男更直言指，「唔好要呀，食死人㗎」，大媽則駁斥「唔怕嘅，佢啲送去餐廳嗰啲，整爛咗人哋唔要呀嘛」。

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食用壞掉雞蛋的健康風險

台灣長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海過去便曾提醒，購買雞蛋時，應該觀察外觀有無破損、乾淨，並聞聞是否散發異味，如果覺得異常，就不要食用。若民眾敲破蛋殼之後，蛋黃不成形，已經不是圓形，且散發臭味，更是吃不得。而如果市民平常吃了壞掉雞蛋，將可能引發急性腸胃炎，出現噁心、嘔吐、腹瀉，甚至發燒。

除了辨識外觀、聞聞味道之外，還可以如何判斷雞蛋好壞？台灣食藥署曾表示，想判斷雞蛋新不新鮮，可將蛋放在裝滿冷水的杯子，完全新鮮的雞蛋則會直接沉到水底。剛過期的雞蛋則會圓頭朝上，並傾斜漂浮於水中；至於過期很久的雞蛋，一開始往下沉，最後浮在水面上。

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責任編輯：羅嘉欣