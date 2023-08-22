【紙婚】與攝影師太太慶祝結婚周年　黃嘉樂展露幸福笑容甜入心

▲ 黃嘉樂與太太慶祝紙婚！

黃嘉樂與攝影師江惠賢（Samantha）去年拉埋天窗，榮升人夫人妻過新婚生活。

黃嘉樂和太太重返舊地慶祝紙婚，二人都難掩幸福笑容，Sweet到漏！

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黃嘉樂聽老婆話

幸福人夫黃嘉樂跟TOPick分享：「結婚呢一年真係過得好快，可能個人開心左同事事順利左，生活上就冇太大改變。」

向來愛錫太太的他表示：「做咗人老公後，自己係諗嘢諗多咗諗遠咗，責任感重咗，事無大小都聽下老婆有咩意見比我先，然後先做決定。」

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互相遷就

至於夫妻間的相處之道，黃嘉樂說：「同太太嘅相處方式一向好簡單，大家都有果句講果句，唔好收埋，頂下咀，都幾搞笑同開心。」

他覺得：「兩個人一齊本身就係好大考驗，始終大家唔同環境成長一定有好多習慣係好唔同，遷就，一定係最好嘅相處之道。」

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夫妻放閃

黃嘉樂與太太齊齊於IG放閃，Samantha寫道：

Our first wedding anniversary💍

梗係返返去結婚嘅地方慶祝啦!

我地最相似嘅地方係唔會諗送咩比對方

因為我地都唔會送野😂

飯後慶祝嘅活動仲非常之精彩！

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我哋揸左車去好多塔嘅地方捉精靈😂

係呀最近開返七年前嘅game黎玩

成日唔夠精靈球，add我地丫😂

#paperwedding #紙婚 #MrandMrsYellow #skwedding0819 #weddinganniversary #RCMemories

她日前貼出結婚相並分享與黃嘉樂的對話：

唔覺唔覺就結婚一周年🖤 👩🏻: 希望結婚十周年嘅時候可以影多一次

👦🏻: 我幾時都得。。。如果你keep到個身型

👩🏻: 😒😒😒

記者：梁樂欣

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