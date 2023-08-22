【香港小姐】戚黛黛家中巨型客廳曝光 幸福人妻殺入《中年好聲音2》追夢
娛樂 11:46 2023/08/22
身為機師太太的《2003年香港小姐競選》季軍戚黛黛，未有安於只打理家庭，最近成功打入《中年好聲音2》的108強，再次受到觀眾的關注。
追夢之餘，戚黛黛也懂得為老公Calvin Yeung炮製生日驚喜，更令其家中巨型客廳意外曝光！
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戚黛黛成幸福人妻
現年41歲的戚黛黛，與任職機師的Calvin Yeung在2016年結婚，婚後淡出幕前工作專心做人妻，近年也有參與慧妍雅集的慈善工作。
戚黛黛與老公居於複式豪宅，婚後享受二人世界生活，並不時四處旅遊，十分幸福！
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巨廳曝光
日前，戚黛黛在社交網分享為老公在家中客廳大搞生日派對的情況，有「Captain Yeung」氣球、Calvin機師造型的1比1立牌，十分有氣氛。
Calvin看到太太與一眾好友齊集，驚訝過後感到相當開心！
從戚黛黛分享的相中所見，即使20多人一同在其家中的巨型客廳參與派對，環境也依然相當寬落、鬆動，而客廳、飯廳的色調則以淺色為主，簡潔兼充滿空間感。
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撰文 : TOPick柴犬出動