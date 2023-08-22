曾志偉手術後休養暫停幕前演出　《亞洲超星團》宣布延遲播出

現年70歲的無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉在8月18日被揭在台北入院進行切除動脈瘤手術，而志偉的女兒曾寶儀透過經理人回應表示：「裝了一個支架，部位不清楚，但手術很順利沒事，謝謝關心。」

在翌日的8月19日，曾志偉透過TVB企業傳訊部親自向媒體回應身體狀況，承認接受支架植入手術，感謝各甲關心並報平安稱：「每年都會前往台灣進行身體檢查，近期的檢查結果發現有血管擴張的情形，因此依據醫學建議進行了支架植入手術，手術後的情況良好。」

在今日（8月22日）早上，TVB企業傳訊部發出公告表示，志偉目前情況理想但照醫生意見休養，暫未能參與幕前工作，故此原計劃在下月3日播出的《亞洲超星團》要延播，節目將作重新編排。

曾志偉手術後親自交代身體情況 獎門人：感謝大家的關心

▲ （陳慧安 攝）

全文如下：

無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉先生，上周在台灣順利進行了支架植入手術，目前康復情況十分理想，按醫生指示繼續在進行適當的休養中，我們期待曾先生能盡快重回崗位，全力推動制作業務進展。我們在此對各方的關心表示衷心的感謝。由於曾先生暫時無法參與任何幕前工作，特別是參與由本台獨家轉播節目《亞洲超星團》的工作，該節目原定於9月3日(周日)首播，現將會適當延遲播映。 翡翠台當晚節目將作重新編排，晚上8時播映《愛．回家之開心速遞》、8時30分《思家大戰》、9時《獎門人中秋感謝祭》、10時《中年好聲音2 Ready！Go！》、10時30分《J Music》。我們對此帶來的不便表示歉意，並感謝各界的理解和支持。

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TVB全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，旨在打造一支在世界流行文化領域具有影響力和號召力的男子組合。目標地點包括在內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出65名練習生。他們將在節目中接受培訓，並通過不同任務、演出及考核踏上蛻變之路。

而外間一般指，此節目是為捧男團打MIRROR，故此未播出已引起話題，無奈現時要延遲推出。

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