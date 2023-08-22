【虐待動物】涉虐待兔子致多處骨折　菲籍女子認罪判80小時社服令

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29歲菲律賓籍調酒師涉將兔子養在底部有很多空隙的籠內，令兔子多處骨折，終須人道毁滅。涉案女子早前承認2項殘酷對待動物罪，今（22日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官指，考慮到案中無證據指被告直接對兔子使用暴力，她亦有悔意，判處80小時社會服務令。

裁判官曾慶東判刑時指，本案雖無證據指被告直接對兔子使用暴力，但兔子亦受了很多苦。考慮到被告有悔意，重犯機會低，她亦已還押了2星期，遂依感化官建議判處80小時社會服務令。

案情指，被告 Aeprille Anne Mangadap ESPLANA（29 歲，酒吧調酒師）約於2022年8月16日，聯絡動物義工組織「兔蘆」，稱她養的兔子斷腳，要求組織接走兔子。義工到場發現兔子非常虛弱和瘦削，前足骨折，後足有嚴重瘀傷，並發現兔籠底部有很多空隙，容易令兔子跌倒和骨折。義工及後帶兔子看獸醫，惟兔子因多處骨折，留醫多天後終須人道毁滅。

被告在警誡下稱曾將兔子交給前男友照顧1個月，她亦承認知道兔籠不適合兔子住。

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記者：陳曉欣