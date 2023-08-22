【子博在英國】林子博回港秘密切除口水腺瘤　8小時手術過程驚險

前TVB娛樂新聞台主播林子博在太太董燕君(Shirley)離世後，於2021年帶同一對子女林卓楠、林詠渝移民英國。

上月林子博帶同子女返港拜祭媽媽及放暑假，今次他回港亦另有原因，原來他要入院接受切除口水腺瘤手術。

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患上口水腺瘤

林子博在Youtube頻道「子博在英國」中報平安，現已出院的他，住院5日4夜，他透露口水腺瘤位置在左耳對落：「2021年已經摸到有大概1-2cm左右嘅瘤，直到7月時脹到似乒乓球咁大，當時真係有啲驚，好彩幾日後又縮番細，當時8月又飛去英國定居，所以諗住搞好國民保險後就去睇醫生。」

他續指當時醫生確診為口水腺瘤，雖然抽組織化驗後知道是良性，但醫生建議他盡快切除這計時炸彈，本已排期到今年10月在英國接受手術，不過醫生表示要開一個大傷口，大型手術，令其非常擔心。

▲ 林子博透露患上口水腺瘤。

回港做手術過程驚險

反正他決定今年會帶子女回港放暑假，故問其保險公司的意見，並介紹旗下聯繫的耳鼻喉專科醫生，而且保險公司有免找數服務提供，預計手術所需約17萬，最多補回萬多元就可以，令子博最終決定在港做手術。

林子博又指手術過程非常驚險，由原先3小時手術變成8小時，令其子女及家人相當擔心，事後醫生解釋指因子博的口水腺瘤的位置被神經線包圍住，令手術變得複雜，要非常小心處理，倘若做得不好，會影響面部神經。

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照上台唱歌

最後他感謝醫療團隊及護士悉心照顧，又希望大家能注意健康，為家人好好保養。而今天他還會到藝穗會做music concert，自言就算塊面未消腫到也要頂硬上唱歌。

▲ 林子博到藝穗會做music concert。

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