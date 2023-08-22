  • 31°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 12:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【子博在英國】林子博回港秘密切除口水腺瘤　8小時手術過程驚險

娛樂 11:33 2023/08/22

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

前TVB娛樂新聞台主播林子博在太太董燕君(Shirley)離世後，於2021年帶同一對子女林卓楠、林詠渝移民英國。

上月林子博帶同子女返港拜祭媽媽及放暑假，今次他回港亦另有原因，原來他要入院接受切除口水腺瘤手術。

【星二代】詠渝與《天梯》陳豪重聚　林子博女兒愛跳Kpop有潛質入行

最新影片推介：麥詩敏專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播

患上口水腺瘤

林子博在Youtube頻道「子博在英國」中報平安，現已出院的他，住院5日4夜，他透露口水腺瘤位置在左耳對落：「2021年已經摸到有大概1-2cm左右嘅瘤，直到7月時脹到似乒乓球咁大，當時真係有啲驚，好彩幾日後又縮番細，當時8月又飛去英國定居，所以諗住搞好國民保險後就去睇醫生。」

他續指當時醫生確診為口水腺瘤，雖然抽組織化驗後知道是良性，但醫生建議他盡快切除這計時炸彈，本已排期到今年10月在英國接受手術，不過醫生表示要開一個大傷口，大型手術，令其非常擔心。

林子博透露患上口水腺瘤。

回港做手術過程驚險

反正他決定今年會帶子女回港放暑假，故問其保險公司的意見，並介紹旗下聯繫的耳鼻喉專科醫生，而且保險公司有免找數服務提供，預計手術所需約17萬，最多補回萬多元就可以，令子博最終決定在港做手術。

林子博又指手術過程非常驚險，由原先3小時手術變成8小時，令其子女及家人相當擔心，事後醫生解釋指因子博的口水腺瘤的位置被神經線包圍住，令手術變得複雜，要非常小心處理，倘若做得不好，會影響面部神經。

點擊圖片放大
+11
+10

照上台唱歌

最後他感謝醫療團隊及護士悉心照顧，又希望大家能注意健康，為家人好好保養。而今天他還會到藝穗會做music concert，自言就算塊面未消腫到也要頂硬上唱歌。

林子博到藝穗會做music concert。

 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【移英生活】大女詠渝18歲生日感慨萬分　林子博承諾一直守護
12:52 2023/04/06
【移英生活】大女詠渝18歲生日感慨萬分　林子博承諾一直守護
【移英生活】林子博住獨立屋晒超大花園剪草「戰績」　偷拍鄰居三點式曬太陽被鬧爆
12:09 2023/05/22
【移英生活】林子博住獨立屋晒超大花園剪草「戰績」　偷拍鄰居三點式曬太陽被鬧爆
林子博未等亡妻入土為安急移民原因曝光　好爸爸未習慣移英生活
15:48 2023/07/20
林子博未等亡妻入土為安急移民原因曝光　好爸爸未習慣移英生活
【星二代】詠渝與《天梯》陳豪重聚　林子博女兒愛跳Kpop有潛質入行
15:46 2023/08/12
【星二代】詠渝與《天梯》陳豪重聚　林子博女兒愛跳Kpop有潛質入行

你可能感興趣

【移英生活】大女詠渝18歲生日感慨萬分　林子博承諾一直守護
12:52 2023/04/06
【移英生活】大女詠渝18歲生日感慨萬分　林子博承諾一直守護
【移英生活】林子博住獨立屋晒超大花園剪草「戰績」　偷拍鄰居三點式曬太陽被鬧爆
12:09 2023/05/22
【移英生活】林子博住獨立屋晒超大花園剪草「戰績」　偷拍鄰居三點式曬太陽被鬧爆
林子博未等亡妻入土為安急移民原因曝光　好爸爸未習慣移英生活
15:48 2023/07/20
林子博未等亡妻入土為安急移民原因曝光　好爸爸未習慣移英生活
林子博 娛樂人物職業 娛樂行業 YouTube

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝