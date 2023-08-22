【空歡喜】輪候4年公屋終獲通知配房 港男一個原因被取消申請自辯無心之失

▲ 排了4年空歡喜一場。

香港樓價高，不是人人能夠負擔得起!而公屋輪候動輒幾年以上，甚至乎很多單身人士輪候由青年等到中年都未必等到，所以獲通知配房後，猶如中了六合彩一樣高興，不過如果做漏某些程序，可能臨門一腳撻Q，有港男就表示自己一個「無心之失」臨上樓前被取消申請，令他無奈表示「審查通過都可以抽查取消」。

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根據房委會數字，截至6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.3年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。近日一名港男就分享了自己從2019年8月起申請3人新界公屋單位，並在去年2022年6月16日見主任成功通過審查。

當時申請進度已更新為「你的申請已達輪候配房階段，當有適當可供編配單位，房屋委員會將會發信通知你。上述申請進度，只供參考並應以房屋委員會書面通知為準。」當收到這封信件時，其實真是「望見家鄉」。

持有貨幣基金戶口

正當以為上樓在望時，該網民在本年8月15日以「公屋配房期間無心之失被取消資格！G1440見完主任審查合格後被抽查」為題，更新上載兩張照片上公屋討論區，申請進度由原先的狀態變成「你的公屋申請己被取消。上述申請進度只供參考並應以房屋委員會書面通知為準。」經了解後發現，原來自己在某證券公司的帳戶有「XX零錢自動買入貨幣基金」，而自己漏報了以上帳戶，導致公屋申請被取消，令他無奈表示，

審查通過都可以抽查取消，原無意外還是出意外，上帝讓你滅亡必先讓你瘋狂！

布網民對於樓主失去上樓機會表示「唔抵幫」，留言指:「有基金戶口喎，好難漏報，有statement通知基金價值，有錢住私樓或居屋啦，我有朋友等咗11年都係幾十年舊樓咋！」、「而家公屋嚴左實會被抽查」、「見主任時，主任都會問有冇買基金保險嗰啲，所有對話紀錄錄晒音。嚴格來講，政府告你都得，依家你話無心之失。你估有冇得上訴。」、「呢啲係常識，至於你是否疏忽而漏報咁自己知。因見主任時會最後一次問資產有無未報的。」

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責任編輯：王明芳