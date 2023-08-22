【壽司郎之亂】男子惡搞知名拉麵店　對嘴狂飲公用韭菜水8秒影片曝光

▲ 男子惡搞知名拉麵店，對嘴狂飲公用韭菜水8秒片曝光。

壽司郎之亂再現？近日，一名日本中年男子光顧一間知名拉麵店，期間竟拿起公用韭菜水對嘴狂飲，8秒影片曝光後，掀起網絡一陣熱烈討論。

最新影片：

本月19日，社群網站X（舊稱：Twitter）上有用戶上載一段8秒影片，内容指出位於日本新宿的知名連鎖拉麵店「どうとんぼり神座」，有一名中年男子直接拿起公用韭菜水對嘴飲用。據影片顯示，一名身穿白色上衣的中年男性正在店内用餐，期間突然拿起桌上一罐公用的韭菜調味料，仰頭對嘴暢飲裡面的韭菜水，飲用完後更露出滿足、爽快的神情。據悉，該名網民目擊並拍下影片後立即告知店員，結果店員竟怕被顧客投訴，不敢上前制止，最後選擇無奈沉默。

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警方立案調查

短短8秒鐘的片段在網絡曝光後掀起討論，涉事拉麵店「どうとんぼり神座」於本月20日發聲明，嚴厲指責這是一宗相當嚴重的事件，直接造成店舖「與客戶間信任關係的損害」，表示已報警諮詢，警方正調查這宗事件，將會從民事和刑事兩方面處理。

同時為挽回信譽，「どうとんぼり神座」强調，在該男子離開後，店員已立即將他觸碰過的容器清洗乾淨；至於桌上放置的其他公用餐具和調味料，民眾若仍存疑慮，拉麵店未來也會考慮改為使用其他更嚴密的包裝方式。

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責任編輯：羅嘉欣