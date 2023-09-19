【校長專訪】致力推動價值觀教育 保良局黃永樹小學校長： 啟發學生潛能培養品德

要培育孩子，除了教授學科知識，還要建立良好品德。位於將軍澳區熱門小學的保良局黃永樹小學，透過跨學科主題的學習模式進行價值觀教育，校長陳瑞良表示，學校注重培訓學生學業，同時透過價值觀教育課程，期望培養學生正確價值觀，陶鑄良好的品格；學校亦致力啟發學生潛能，深信每位學生都可發光，提升自信，達致全人發展。

短片推介：

保良局黃永樹小學近着重學生品德培育，校長陳瑞良接受TOPick訪問時表示，在小學一至六年級，透過跨學科主題學習模式，用保良局辦學團體的精神，以及校本的核心精神：「愛、敬、勤、誠、善」構建價值觀教育。

▲ 陳校長直隸推動價值觀教育。

透過跨學科主題學習模式 推動價值觀教育

為令學生投入其中，不同年級有不同主題。陳校長隨便舉例分享不同年級的主題時，例如學校要讓三年級的學生明白勤勞和感恩的意義，便要學生在校學習種植太陽花。他們從一顆種子開始栽培，目的是培養他們不辭辛勞地定時澆花、留意太陽花生長狀況。當太陽花開得燦爛時剪下，用包裝紙包好贈送父母，聊表孝心。

種花過程，其實是迴向自己的反思精神，思考父母如何照顧自己，明白父母養育之恩，從而學懂要有孝順的心。

而在中文科中，則會透過唐詩《憫農》，讓學生明白勤勞意義；視藝科亦會模仿梵高名畫《向日葵》繪畫，且製作成感謝卡送給家人。跨學科主題學習就是用價值觀成為課程的核心，帶動的各科課程連繫，其他還有圖書教學、英語寫作、普通話運用等等，打破分科學習的框架，產生深層次的學習效果。

小學六年讀書生涯是社會縮影，學校會教導高年班學生要有堅毅的心，透過活動，灌輸逆境自強、堅毅、持之以恆信念，他分享，學校在今年3至4月期間，安排五年級學生每周兩日到將軍澳運動場晨跑，除了鍛煉體能，學生需為自己訂立目標，完成任務，過程中學懂要超越自己。這種強壯學生的心理質素教育，就是最佳的生涯規劃課程。

學校亦注重培養學生人際關係、互相尊重、同理心，陳校長稱，過去數年在疫情下，學生少回校實體上課，為加強學生社交訓練，亦有進行K-POP主題活動，讓學生體會到團體合作精神。

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校園設扭蛋機夾公仔機 推行正向好孩子計劃

低年班學生亦有製造亮點活動，進行價值觀教育，陳校長分享，在自理能力訓練中，讓孩子學懂扣鈕、綁鞋帶、認識責任；學校設有親子烘焙班、生日會，讓小朋友及早適應小學生活；在小一結業禮中，每個小朋友均設有獎項，藉此提升學生自信。

校園内更設有扭蛋機、夾公仔機，實行正向好孩子計劃，陳校長稱，透過儲積分換禮物方法，凝聚孩子努力做好自己，

成績好有分加，品行上好有分加，默書進步有分加，獎勵制度是對學生肯定，透過日常計劃，鼓勵小朋友要做好自己。

多元化課外活動 啟發學生潛能教育

保良局黃永樹小學亦注重啟發學生潛能教育，該校於2008年起加入國際啟發潛能教育聯盟，引進啟發潛能教育計劃，致力將「啟發潛能教育」元素融入學校，陳校長稱，學校於2021年獲得啟發潛能教育榮譽金獎，深信每位小朋友都有其亮點，學校無論在學術等各方面，均會製造機會，讓學生找到專長，在學校茁壯成長。

陳校長稱，在運動方面，學校有游泳、花式跳繩、欖球、足球、籃球、排球、田徑等；音樂有管樂團、敲擊樂團、中國鼓樂團、合唱團；學術方面有中、英文辯論隊、數訓隊、機械人創意設計等；視藝方面則有陶藝等。

他強調，學校的特色課程，目的是製造機會啟發學生潛能，無論學生是學術上優異，還是學術未如期望，均有發光機會，

有泳池設施，每位學生均可在體育堂上學游泳，至少學懂兩種以上泳式，如學生在游泳是強項，學校有不同階梯訓練給學生，表現優異者更可獲選入校隊。

小二起設精英班 減低班級差異

保良局黃永樹小學每年級設有5班，學校於二年級起共兩班精英班，陳校長稱，分班是減低班級差異，在課程和教學方法上進行一些針對性，成績優秀學生，學校在中、英、數三科設有增潤課程，學校同時關顧普通班學生，普通班或用分組形式授課，提高學生專注力及引起興趣。

如能做到了解學生，製造機會給學生，提升學生自信心，學生在成長中獲得肯定，無論在讀書還是找到其他專長及興趣，讓學生愉快學習。

陳校長認為，愉快學習是來自於在過程中獲得滿足，太過輕易的成功則會不稀罕，需在過程中遇到挑戰、讓孩子在逆境中克服困難，才是真正滿足感。

他同時認為，小朋友除有學術好外，品德亦好重要，學校將首要把關於班主任身上，充當奶爸奶媽角，重視班級經營，透過班主任時間，與孩子在課程意外相處，

希望小朋友在保良局黃永樹小學六年間，會培養他們在學業、品格和興趣的的全人發展、讓他們找到自信及尊重。

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記者：唐綺晴