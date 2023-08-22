【兩性關係】與男友拍拖4年被狠飛　176磅女生收分手訊息：跟你出外不想被認出

▲ 4年情不敵胖身型，176磅女生為愛一度減33磅，終收前男友分手訊息。

真愛理應與肥瘦無關，但不少人仍會在意另一半的外在形象。台灣一名曾重達80公斤（約176磅）的女生，與高材生拍拖4年，原以為可同居，結果因對方嫌棄自己的體重被提分手。女子隨後在網上發文尋求網民意見，男方卻認為自己被公審，並下定決心分手。

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該名女網友於Facebook群組「匿名2公社」匿名發帖表示，男方是一名高材生，曾考上研究所，但因自覺讀不下去想休學，當時就讀大學一年級的女事主，覺得「研究所好不容易考到的，便自告奮勇搬去了異地陪他，順便找了工作，學校也休學不讀了，本來就不是很喜歡讀書」。

女事主憶述，在此期間等了4年對方讀書和當兵，更因知道對方家人不喜歡身型肥胖的女生，於是嘗試透過吃中藥減肥，當時身高1.53米的她體重由176磅減到143磅。最後她原以為可同居，結果2019年時因為自己肥胖，再加上前男友公司當時一名實習生妹妹經常找他聊天，「但是他不敢讓我知道，怕我會生氣，男人嘛，都喜歡18歲的」，所以男友和女事主分手。

女事主還貼出，前男友提出分手時的長文截圖。男方提到，是因為她體重的原因而選擇分手：

心裡知道等妳瘦下來的那天不會到來，卻還是一直期待着，不斷欺騙着自己。老實説，或許也很傷人，出去外面，我不想被認出來，沒辦法光明正大的感覺，因為我沒辦法認定現在的我要和你在一起，讓我覺得很有壓力。

他還提及，其父母一直逼迫他相親，讓他陷入兩難，亦感到很大壓力，「怎麽告訴他們，還有你，但是你現在，並不是我女朋友」。最後男方致歉更反問，「我們這樣的相處，你真的覺得快樂嗎？」並希望兩人分開後，女事主更表示，「能找到一個不會對你身材有意見的人」。

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2020年，樓主曾交過第二任男友，但當時前男友卻希望她可以回到他身邊，樓主與第二任男友分手後再次和前男友聯繫，「但是卻沒有複合」。雙方總共糾纏8年，樓主亦嘗試再減肥，期間有繳交學費找教練瘦身，但沒有瘦身成功。最終男方見到她在網上的投稿，認為自己被公審，於是決心分手。

我自己後面四年也不爭氣沒瘦成功，且胖回7字頭，讓他等了一年半都沒瘦下來。

帖文發出後引起大量網民熱議，不少網民認為男方「渣男無誤」、「不愛了，什麽都是藉口」，亦有網民勸樓主分手，希望可以找到真正愛她的人。樓主則回覆指，男方除了會嫌棄自己體重外，是一個很老實的人，交往期間也很快樂，並認為對方不至於是渣男，只是兩人不是一起走到最後的人。

後面糾纏了4年也是真的捨不得彼此，期間封鎖過對方又再聯絡，但是這次應該就真的結束了。

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責任編輯：羅嘉欣