【ERROR成員】193回應新片謝票風波　郭嘉駿認衰衝動：每次都從錯誤中吸收

▲ 郭嘉駿（193）接受訪問。

ERROR成員郭嘉駿（193）今年工作多籮籮，除拍攝綜藝、電影和演舞台劇，193本月中終推出今年第一首單曲《以為只是沒送花》。

193早前接受訪問，說到此歌是其個人經歷，分手後他才明白前度渴望收花，只想他給予尊重和心意，但193坦言至今不會送花給女友，他說：「你叫我送永生花都可以，我是一個從來不浪漫的人。」

回想首次錄Demo時，193因觸景傷情而忍不住喊，他說：「看歌詷時已經流眼淚，因為我寫篇文給填詷人講述我的故事，當中有很著很多細節，而第一版本裡填詷人是寫晒出來。」

【ERROR成員】193赴台灣與兩大女神拍MV 郭嘉駿《以為只是沒送花》唱出對愛情之領悟

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【ERROR成員】193遭訊息騷擾身心俱疲 郭嘉駿宣布不再出席《陰目偵信》謝票

3爺不敢望MV女角：完全是放空

今次歌曲MV找來台灣女星拍攝，一位是樂天女孩副隊長李恩菲（菲菲），另一位則是寫真及綜藝女星林莎。說到新歌有出浴場口，問到是否趁機自肥？193說：「絕對不是自肥，因為首歌有提及溫泉，所以搵了個溫泉去浸啦，都大飽眼福！」

問到上演浸浴環節有否擔心有生理反應時，193笑稱絕不擔心，他笑說：「因為有條超緊的牛仔褲勒住自己，如何有生理反應都勒住，不會讓人見到，冇事！」

加上當天有不少工作人員圍觀，193也不敢亂望，他說：「完全是放空狀態，一停機我就望上面，不可以望女主角，因為男人就是這樣，只要望住一個人着得小布點，你雙眼就自然地移向下面，男性動物的生理反應，所以我那天沒有望過她，覺得自己好蝕底。」

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缺席謝票承認令人失望

另外，193透露早前病倒，某日拍攝中途突然發燒，之後又咳啖有血，人又很累。某天連續拍三集《戀講嘢》，他說：「拍第二集我已經說不到話，第三集甚至是變聲，之後我連續食了10日抗生素，而且是兩種混合一齊食，因為要錄音，所以食類固醇來開聲。」

ERROR主演的電影《陰目偵信》近日上映中，早前193稱不會參與謝票，他即解釋：「不是不想去謝票，因為我忙於錄歌又要拍公司節目，如果去到就去，去不到的話都無計，我真是完成手頭上工作。」

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193強調很認真拍攝這電影，當然希望電影成績理想，他說：「我現在不夠膽應承大家，因為之前令大家失望，說會去又去不到，所以我想同大家講我可能會突擊謝票，這樣便不會令到大家失望，甚至會有驚喜。所以上次就非常之不好意思，唯有玩下突擊謝票。

他明白謝票有一定的幫助，193說：「好似古生（古天樂）咁講，這個是跟觀眾的溝通。」

為失言而檢討

不過193早前一句「謝票並唔係義務」惹來風波，他坦言若有機會重新出Post，他定會修飾一下用詷。193說：「每一次講完任何說話，我都會想修飾好一點，因為每一次有炒作的一句都會放到好大，每一次我覺得會有進步空間和檢討，但每一次都衰衝動說了出來。」

他續說：「但是發生了就發生了，人們都已經記錄低，Delete也冇用，已經被人Cap圖，每一次都從錯誤中吸收，如何修飾下說話，但是今次我很對不起那班買了票但見不到我的觀眾，好對不起，希望有機會突擊謝票場可以見回那班人。」

化妝：Cori Wong @ Annie G Chan Makeup Centre

髮型：Harris Lai @CHIC Private I Salon

造型師：Lok Fong

服飾：JW ANDERSON, VETEMENTS @ I.T, Salomon

場地：wetime

記者：游艾維