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【充電意外】「尿袋」充電時突爆炸　恐怖畫面曝光官方事後咁回應 【附安全充電貼士】

健康 12:13 2023/08/22

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

「尿袋」充電時突爆炸 ，恐怖畫面曝光官方事後咁回應。

再有充電裝置爆炸意外發生！日前有女網民於網上分享駭人的親身經歷，指早前於房間為俗稱「尿袋」的行動電源充電時，「尿袋」突然無故爆炸起來，導致女網民身上多處被燒傷。而她憶述過程時，更直指當下「差點死掉」。由於涉事「尿袋」一直備受不少網紅所推薦，有關帖文其後瞬即被其他網民轉發，並引起熱議。官方其後則回應，指已經和用戶進行聯絡，並將儘快釐清爆炸原因。

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有網民在Dcard轉貼有關發文，女事主指「尿袋」於去年12月購買，之前使用一直都沒異樣，從未想到，於某天在房間內為「尿袋」充電時，它竟突然爆炸。事件亦導致她身體多處燒傷，她又驚恐地寫道

如果不是男友和男友爸爸即時衝進房間滅火，我真的沒了！

由於涉事「尿袋」，於台灣當地一直受不少知名網紅推薦，而且價位亦不便宜，因此事件曝光後，瞬即引起網民熱議。有網民驚呼「我也有兩台類似的...充電慢不說，那正方型還會發燙」、「看著手上這尿袋瑟瑟發抖」、「我也超常睡覺插著充。」

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官方代表其後則留言回覆，指已與該用戶取得聯繫，不過至於肇事原因，官方則指由於用戶身處海外，需待取得涉事樣本調查才能夠釐清，又指非常重視此次案件。

安全充電秘訣

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

  • 正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。
  • 正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。
  • 正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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責任編輯：羅嘉欣

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