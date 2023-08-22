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【網絡熱話】九龍城食牛肉米粉埋單$250食客大讚好味　網民：和牛都冇咁貴

健康 12:20 2023/08/22

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有食客到九龍城「方榮記」吃$250一碗的牛肉米粉，並大讚好味，但網民就認為「和牛都 冇咁貴」。

近日有食客在網上發文分享經歷，指自己到九龍城一間食肆吃牛肉米粉，吃罷大讚兩者為絕配，感到「竊喜萬分」，埋單$250一碗。然而帖文發出後，不少網民都將重點放在一碗$250的價錢上，紛紛表示樓主實在「太有錢」，以此價錢絕對有不少更經濟實惠的選擇。

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樓主於上周六（8月19日）在「香港茶餐廳及美食關注組」發文，表示自己到九龍城「方榮記」吃下午茶，食肆內「幾乎冇位」，河粉更已沽清，惟有改叫牛肉米粉。誰知一試驚人，樓主驚嘆牛肉與米粉竟然是絕配，更表示「難怪食河粉口感總覺得美中不足」，認為是次經歷屬意外收穫，感到十分高興。樓主又在文末表示之前到該食肆用餐，價錢為$200一碗，現在加價後則為$250一碗。

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帖文一出引起不少網民討論，不少人認為$250一碗牛肉粉實在太貴，「和牛都冇咁貴」，亦有人表示開始理解為何那麼多港人喜歡北上消費，表示「上深圳食潮汕牛肉麵25蚊」。另外，有人分享心得指「其實牛粉配米粉好食過河粉，但炸醬配河粉好食過配米粉，另一牛腩河免湯，大家不妨試試」，但就被其他網民指偏離重點，「佢哋係討論緊堅離地食250元食一碗牛肉米呀，唔係研究緊牛肉配咩粉好食啲呀」。

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責任編輯：羅嘉欣

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