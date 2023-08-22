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【同理心】母病危欲請假遭拒「錯過最後一面」 冷漠上司：可以辭職

育兒經 17:35 2023/08/22

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做人處事若多點同理心，世界會少一些紛爭。泰國一名酒店女員工多次因母親病重向上司請假照顧均被拒，到其母過世要辦喪事，該上司也堅持拒絕批假。最後，女員工在網上哭訴而引起當地民眾極大迴響，從而獲得酒店的嚴肅處理事件。雖然公義得以彰顯，但是女員工的人生卻留下永遠的遺憾，令人惋惜。

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綜合外媒報導，事件發生在泰國呵叻府北衝縣，涉事的酒店名 InterContinental Khao Yai Resort，該集團是國際有名的頂級酒店之一。

根報，該名女員工在個人的社交平台把事件公開申訴，於母親離世當晚，只能以視像與之告別，留下了人生一大遺憾，並痛問，

我做錯了什麼？這種情況不應該同情還是理解嗎？是不是太過分了？

事件的開首，女員工向上司請假欲照顧患上重病的母親，但被拒；再來，女員工收到醫院發出母親病危的通知，恐怕過不了當晚，儘管女員工已把相關照片發給上司，但對方仍舊拒絕放假的申請；不幸地，女員工的母親過世了，她想請假辦喪事，但是竟然換來上司的一句絕情反問，

你是說你要辭職嗎？

對方更告訴她，處理完事件後可以補上辭職信。

該酒店其後遭到網民們「洗版式」留下一星負評，酒店過往的一些宣傳貼文也收到數千至過萬的「嬲嬲」公仔，更有網民瘋狂打電話到酒店投訴。事件更引起當地勞工部長的注意，他提出，根據《勞動保護法》所有員工每年可享有3天的有薪假期，所以該上司的做法有可能違反了法例，他更下達徹查令。

最後，為了平息是次公關災難，InterContinental Khao Yai Resort 於4日前發出聲明，表明已經暫停了該名上司的職務，同時也對其行為進行深入的調查。酒店更對女員工母親的離世表達出憾意，並且強調最重視同事的福祉，

他們（女員工及其家人）並不孤單；在這個艱難的時刻，我們以堅定不移的同情心與他們站在一起。

該聲明貼文被設為限制留言，不過數千網民仍以按「嬲嬲」公仔以表達不滿。

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責任編輯︰王明芳

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