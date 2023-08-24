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【活在當下】72歲翁患肺氣腫戴氧氣罩堅持打牌 女兒支持：開心就好

健康 11:25 2023/08/24

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

究竟有幾鍾意打麻雀，才會戴住呼吸器都要打？難怪有人話麻雀麻能治百病！內地一名老翁患上嚴重肺病，需要每天戴着呼吸機及製氧機活命，雖然隨時命懸一線，但老人家卻沒有放棄他的嗜好。平日愛打麻雀的他，雖然重病在身，但一打麻雀就精神，難怪女兒都支持，她覺得父親年事已高，日常有寄托，才不致胡思亂想，呢種另類療法又幾有效，片段中老翁思路清晰，出牌手勢俐落，完全唔似病人。

內地傳媒報道，內地湖南邵陽一名72歲老翁患有肺氣腫，更有二型呼吸衰竭，每天必需戴着呼吸機及製氧機才能活命，而老翁女兒唐女士都十分支持父親活在當下，繼續麻雀耍樂︰

父親現在年事已高，開心最重要，打麻將也可以消磨時間，只要身體承受得住，我會繼續支持他。

活得健康啲
【活得健康啲】1歲半男童錄800度高近視　視光師拆解學童2大近視成因

網民讚打麻雀有助健康

短片中，戴住氧氣罩的老翁雖然身材瘦削，但坐在麻雀枱前腰板挺直，精神不錯，打牌時無論摸牌、出牌、上牌及碰牌，手勢俐落，思路清晰，看得出是個「超級麻雀精」。

短片瘋傳後網民紛紛留言支持︰「心態好治百病」、「對身體好按摩手指刺激血液迴圈，又動腦」、「能打麻將是好事呀，說明精神很足」、「這樣有利於康復，比躺床上感受痛苦強」，但亦有網民搞笑指︰「這場面，你確定另外三家敢胡牌」、「這是打麻將的最高境界」，更有人分享相似的經驗︰「婆婆肺癌晚期，今天老公帶上他爸媽去復查，在回來的路上就在約牌友了」、「跟我公公一樣，打點滴另一隻手打麻將」。

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