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【痛失至親】入球助西班牙贏女子世界盃冠軍　功臣賽後才知父死訊︰你給我力量

親子 12:44 2023/08/22

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

卡莫娜入球助西班牙贏女子世界盃冠軍，她在賽後才知父親的死訊。

2023年女子世界盃決賽周日（20日）在澳洲悉尼舉行，西班牙隊長卡莫娜（Olga Carmona）攻入全場唯一入球，助西班牙以1︰0擊敗英格蘭，首次奪得女子世界盃冠軍。成為奪冠功臣的卡莫娜在賽後才得知父親的死訊，她形容這是人生中最美好的一天，也是最糟糕的一天，又感謝父親給予她力量。

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據英國廣播公司（BBC）報道，23歲的卡莫娜效力皇家馬德里，是西班牙國家女子足球隊隊長，她在決賽第29分鐘勁射破網，攻入關鍵性奪冠的一球，令西班牙首度贏得女子世界盃冠軍。卡莫娜的媽媽及哥哥亦有到場為她打氣，而家人在賽後才向她告知其父去世的消息，只因不想影響她出戰的情緒，讓她可以專注應付決賽。

人生最美好也最糟糕的一天

據知，卡莫娜的父親一直飽受長期病之苦，終不敵病魔折磨，於上周五（18日）離世。卡莫娜在社交平台發帖寫道，「不知不覺中，我在比賽前就擁有了一顆屬於我的星星。我知道你給予我力量去實現一些獨特的事情。」她附上一張親吻獎牌的照片，以表達心聲︰

我知道你今晚一直在看著我，你為我感到驕傲。爸爸，安息吧。

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其後卡莫娜在另一份聲明中，補充道︰「昨天（20日）是我一生中最美好的一天，也是最糟糕的一天。」

此外，西班牙皇家足球協會（RFEF）亦在社交平台遺憾地宣布，卡莫娜的父親去世，表示「這位足球員在世界盃決賽後才得知這個悲傷的消息。」

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責任編輯︰王明芳

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